Rogo Corano, in Iraq assaltata ambasciata svedese. Ucraina, attacchi russi su Odessa e Mykolaiv, almeno 20 feriti

7:43 Class action manifestanti contro ingiustizie razziali, da città di New York risarcimenti per 13 milioni $

La città di New York ha accettato di pagare più di 13 milioni di dollari per risolvere una causa sui diritti civili intentata per conto di circa 1.300 persone che sono state arrestate o picchiate dalla polizia durante le manifestazioni contro l’ingiustizia razziale che hanno attraversato la città nell’estate del 2020. Si ritiene che l’accordo sia uno dei maggiori pagamenti mai effettuati per una causa per arresti di massa. L’accordo si concentra sui manifestanti che sono stati arrestati o sottoposti a violenze da parte della polizia in 18 diverse località di New York durante la settimana successiva all’omicidio di George Floyd. Gli avvocati dei querelanti hanno accusato la polizia di New York di aver privato i manifestanti dei loro diritti del 1° emendamento attraverso una campagna “coordinata” di brutalità indiscriminata e arresti illegali. In base all’accordo, la polizia di New York non è tenuta ad ammettere alcun illecito.