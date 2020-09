Rolex, il mito del Submariner (in quattro versioni) apripista delle novità 2020 Lo storico modello subacqueo è di fatto l’orologio sportivo più famoso del mondo continuamente aggiornato dalla casa della corona. Novità anche per il Datejust e per l’Oyster Perpetual di Paco Guarnaccia

Lo storico modello subacqueo è di fatto l’orologio sportivo più famoso del mondo continuamente aggiornato dalla casa della corona. Novità anche per il Datejust e per l’Oyster Perpetual

2' di lettura

Con l'estate che si avvia alla conclusione, ad alzare la temperatura degli appassionati di orologeria (e non solo) ci ha pensato Rolex che finalmente ha presentato i nuovi e attesi modelli del 2020.



Un'attesa ripagata dal fatto che la più importante delle novità della casa della corona riguarda Oyster Perpetual Submariner, un modello simbolo dell'azienda ginevrina e della storia delle lancette: di fatto è l'orologio sportivo più famoso del mondo. Un titolo conquistato sul campo. Dal punto tecnico, infatti, all'epoca del suo lancio, nel 1953, Submariner è stato il primo orologio a montare una cassa in grado di resistere fino a 100 metri di profondità, a sublimare un percorso di ricerca sul versante impermeabilità e resistenza subacquea iniziato negli anni 20 con momenti eclatanti come l'aver dato in dotazione alla britannica Mercedes Gleitze un Oyster che, insieme alla nuotatrice, riuscì ad attraversare indenne il canale della Manica nel 1927.

Svelati i nuovi Rolex del secondo semestre 2020 Photogallery9 foto Visualizza

Non va dimenticato poi il lato estetico, aspetto altrettanto importante che ha concorso a elevare lo status di questo modello da orologio subacqueo a icona senza tempo, di cui sono immediatamente riconoscibili la lunetta girevole e il quadrante in cui le indicazioni sono riportate in modo da permettere la massima leggibilità sott'acqua. E senza mai tradire il suo dna e grazie a continue migliorie tecnologiche, negli anni Submariner ha continuato ad evolversi.

Nell'edizione 2020 sono state introdotte quattro versioni tutte con cassa di 41 mm di diametro (poco più grande, quindi, dei 40 mm del recente passato) impermeabile fino a 300 metri e con un bracciale Oyster leggermente rivisitato. Di queste, la prima è un Submariner in acciaio che monta un nuovo movimento automatico realizzato in-house, il calibro 3230, oltre che l'iconica lunetta girevole con disco in ceramica Cerachrom nera. Le altre tre sono dei Submariner Date che ospitano, per la prima volta su questa collezione, il recente calibro 3235: la lunetta è sempre in Cerachrom ma di colore blu sulle declinazioni in oro bianco e su quella in oro e acciaio, mentre è verde su quella in acciaio.

Oltre a Submariner, novità anche sul fronte Datejust, del quale è stato introdotto un modello in oro bianco e diamanti di 31 mm di diametro con quadrante color aubergine e su quello Oyster Perpetual, di cui sono state lanciate due versioni di 41 mm di diametro e cinque con cassa di 36 mm di diametro e quadrante laccato disponibile in cinque accese colorazioni diverse (rosa, turchese, giallo, verde e rosso), tutte dotate del nuovo calibro 3230.