Rolex rileva le boutique di Bucherer, fra i più grandi rivenditori di orologi al mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Con un comunicato rilasciato la mattina di venerdì 25 agosto, Rolex ha annunciato di aver rilevato Bucherer, un gigante mondiale tra i rivenditori multibrand di orologi. Bucherer è una family company svizzera fondata nel 1888 e presente con circa 100 vetrine in tutto il mondo: 17 in Svizzera, 10 in Germania, una a Vienna, una a Copenhagen, sei a Londra, una a Parigi (il più grande negozio di orologi e gioielli del mondo) e, con il brand Torneau, ne controlla altre 32 negli Stati Uniti. A queste vanno aggiunte molte altre boutique monomarca e i punti vendita di Swiss Lion AG.

L'acquisizione è stata intrapresa, fanno sapere da Rolex, in conseguenza del fatto che, in mancanza di eredi, Jörg Bucherer ha deciso di cedere la società, con la convinzione che questa sarebbe stata la soluzione migliore per i suoi brand (anche Tudor), ma anche per tutti gli altri marchi (sia di orologi sia di gioielli) in vendita nei tanti multimarca e per i dipendenti del retailer. La collaborazione di Rolex con Bucherer risale al 1924 e, attualmente, i modelli della casa della corona sono venduti in 53 negozi della galassia di Bucherer, mentre quelli di Tudor sono presenti in 43.

Loading...

Cosa cambierà? A leggere il comunicato nulla. Viene sottolineato che Bucherer continuerà ad avere la propria ragione sociale e a lavorare in autonomia, e anche che questa acquisizione non cambierà le dinamiche di partnership in essere con gli altri rivenditori autorizzati del mondo.Bucherer entrerà ufficialmente nel gruppo Rolex quando l'autorità della concorrenza avrà autorizzato l'operazione.