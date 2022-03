Rolling Stones a San Siro il 21 giugno: stavolta sarà davvero «The Last Time»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«This could be the last time». Questa potrebbe essere l’ultima volta, cantava il vecchio Mick nel 1967 alla sua prima apparizione sui palchi italiani. A 55 anni di distanza, possiamo pure togliere il condizionale: questa è davvero l’ultima volta che qui da noi vedremo dal vivo la più longeva rock and roll band della storia. I Rolling Stones martedì 21 giugno suoneranno allo Stadio San Siro di Milano nell’unica tappa italiana del «Sixty Tour». A cinque anni dall’ultima performance nel nostro Paese, per il «Lucca Summer Festival», a 16 dalla loro ultima apparizione milanese, a 60 esatti dalla fondazione del gruppo.

La nuova line-up del dopo Charlie Watts

Stavolta, però, cambiano molte cose. Tanto per cominciare il 24 agosto dell’anno scorso se n’è andato Charlie Watts, storico batterista del gruppo. E quello che fu il quintetto più noto dell’Olimpo rock da quartetto si ritrova trio: a dar man forte a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, una sezione ritmica «total black» composta da Steve Jordan (batteria) e Darryl Jones (basso), due fuoriclasse che sono garanzia assoluta di groove. Siamo reduci da due anni di pandemia che ci hanno (purtroppo) disabituato alle grandi ribalte live, ma gli Stones sono stati tra i primi pesi massimi della musica mondiale a tornare in pista con il tour americano svoltosi dal settembre al novembre 2021. Dove hanno dimostrato di tenere benissimo il palco, nonostante gli acciacchi dell’età.

Dove comprare i biglietti

Il tour, prodotto da Concerts West/Aeg Presents, partirà il primo giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, appunto Milano, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma. Il 9 giugno la band farà ritorno in patria per una spettacolare performance allo Stadio Anfield, nel cuore di Liverpool. L’evento sarà per la rock band la prima volta in uno stadio della città inglese, dove Mick, Keith e Ronnie torneranno a esibirsi dopo più di 50 anni. Non sarà questa, però, l’unica tappa nel Regno Unito, poiché il gruppo giocherà di nuovo in casa nelle date del 25 giugno e 3 luglio all’Hyde Park di Londra. I biglietti per l’unica data italiana saranno disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12 di mercoledì 16 marzo alle ore 23:59 di giovedi 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D'Alessandro e Galli. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 10:00 di venerdì 18 marzo sulle piattaforme Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.



Il tandem D’Alessandro & Galli-Live Nation

Aspetto che interesserà gli appassionati di music biz: l’evento è organizzato in partnership da D’Alessandro & Galli e Live Nation Italia, un tandem inedito che riunisce insomma la storica agenzia di promoting fondata da Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli, nell’orbita della tedesca Eventim Live, e la costola tricolore della multinazionale americana del live entertainment, guidata da Roberto De Luca. Proprio D’Alessandro & Galli ha organizzato gli ultimi due appuntamenti italiani con gli Stones, quello del 2014 al Circo Massimo e quello delle Mura Storiche di Lucca nel 2017. La collaborazione nasce evidentemente anche da ragioni di ordine tecnico/logistico: Live Nation, il 19 giugno, sempre a San Siro ha il concerto di Marco Mengoni. Essendo la data degli Stones bloccata al 21 giugno dagli impegni internazionali della band, sarebbe stato molto complicato immaginare di poter smontare il palco della popstar italiana e rimontare quello dei Rolling Stones in tempo per l’appuntamento. Da qui la scelta di collaborare.

I precedenti a Milano

È la quinta volta che i Glimmer Twins si esibiscono nel capoluogo lombardo che raggiunge in questo modo Roma in testa alla classifica delle città italiane che hanno ospitato più volte Jagger e Richards. Tutto cominciò al Palalido nel 1967, quando gli Stones erano ancora una band del roster Decca e avevano il povero Brian Jones in squadra. Ancora Palalido nel 1970, ai tempi del tour di Let it bleed con Mick Taylor al posto del defunto Brian. Per rivederli a queste latitudini bisognerà aspettare il 2003, prima volta a San Siro con il «Licks Tour». E ancora una volta San Siro con «A Bigger Bang Tour», l’11 luglio 2006, due giorni dopo la vittoria dei Mondiali di Germania da parte degli azzurri di Lippi. Con due ospiti d’eccezione: Alessandro Del Piero e Marco Materazzi, perché la Scala del calcio va onorata come si deve. Vediamo cosa s’inventeranno stavolta. Dopo tutto: «This could be the last time. Maybe the last time, I don’t know».