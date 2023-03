La Cullinan è il primo suv prodotto da Rolls-Royce. Imponente nelle dimensioni, con 5,34 metri di lunghezza, 2,16 di larghezza e 1,83 di altezza, offre un bagagliaio da 526 litri, che possono arrivare a oltre 2.000 abbattendo i sedili posteriori. La vettura è costruita sulla piattaforma Architecture of Luxury, condivisa con l’ottava generazione di Phantom e la sesta della Bmw Serie 7. È una piattaforma totalmente in alluminio, che aiuta a contenere il peso del luxury SUV in 2.660 kg. Numerose le opzioni di personalizzazione, particolarmente votate all’eleganza come per tutte le Rolls-Royce, tra le quali un’opzione per la zona posteriore denominata “Cullinan View Suite” con due sedute in pelle e un tavolino da cocktail. Nel dettaglio la versione selezionata è la Rolls-Royce Cullinan 6.7 V12 AWD Automatic è una SUV 5 porte 4-5 posti della Rolls-Royce lunga 534 cm, larga 200 cm, alta 184 cm con un bagagliaio da 600 litri.

Nella versione 6.7 V12 AWD Automatic costa 338.000 euro con motore a benzina di 6.749 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 420 kW/571 cavalli ed una coppia massima di 850 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è integrale permanente. Le emissioni di CO2 sono di 341 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.660 kg. Per saperne di più clicca sul listino