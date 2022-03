Rolls Royce Ghost Black Badge, il lato oscuro dell’esclusività da 650mila euro

Rolls Royce Ghost Black Badge, l’ennesima potenza dell’artigianalità

Chiamato Black Diamond, questo colore è il più nero fra tutti quelli in circolazione ed è il risultato di un processo in cui si abbinano soluzioni tecnologicamente avanzate con la manualità di esperti artigiani. Per la Ghost Black Badge occorrono 45 kg di vernice nera, che viene atomizzata e applicata su una carrozzeria bianca caricata elettrostaticamente prima di essere essiccata in forno.

Successivamente la livrea riceve due strati di trasparente e un processo di lucidatura a mano che va da tre a cinque ore, al quale segue l’aggiunta dell’opzionale coachline nella tinta scelta dall’acquirente dipinta a mano.

L’esclusività dell’abitacolo poggia anch’essa sulle scelte dell’acquirente e su complesse lavorazioni artigianali. L’arredamento opulente si sintonizza con i tempi attuali con la strumentazione configurabile e il display dell’infotainment, basato sul sistema iDrive di mamma Bmw.

A prescindere dalla presentazione impressa dagli abbinamenti cromatici, anch’essi infiniti, l’ambiente è personalizzato dai materiali. Oltre che per la sconfinata presenza di pellami pregiati si caratterizza per le componenti dell’arredamento, la cui tonalità crea sempre un’atmosfera noir. La base è costituita da pannelli e inserti in composito di carbonio abbinati a una trama di sottilissimi fili di alluminio che creano in sottofondo disegni romboidali che affiorano con un effetto tridimensionale, sopra vengono pressati più strati di “foglie” di radica. L’impiallacciatura è realizzata con un processo di polimerizzazione a cento gradi che dura un’ora al quale seguono la sabbiatura, l’applicazione di sei strati di lacca, la levigatura e anche in questo caso la lucidatura a mano.

Rolls Royce Ghost Black Badge, seduzioni galattiche

Fra l’infinta serie di personalizzazioni disponibili ci sono anche il cielo stellato formato da migliaia di fibre ottiche inserite a mano nel rivestimento del padiglione seguendo una delle quindici costellazioni base previste dalla Rolls Royce e il display davanti al passeggero anteriore, nel quale sono incastonati 152 Led che creano ottocentocinquanta stelle. La costellazione viene riflessa in tutto l’ambiente dalle superfici ultra-lucidate dell’arredamento e crea la sensazione di trovarsi al centro di una galassia. Un effetto accentuato anche dal fatto che ogni 8 secondi c’è una pioggia di stelle cadenti. Ma non è tutto, perché le possibilità di personalizzazione si estendono anche a queste componenti. Infatti, per il padiglione può essere richiesta la costellazione relativa a un momento particolare, per esempio il giorno e l’ora in cui si è nati, o farsene creare una che riproduca un logo come pare abbia fatto il presidente di una nota squadra di calcio. In questi casi il costo è definito in base alla complessità della scelta.