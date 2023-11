Rolls-Royce Holdings, la cura funziona: titolo a +160% da inizio anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cura sta funzionando e Rolls-Royce Holdings alza le stime e prepara dismissioni di asset non redditizi. Il gruppo aerospaziale e della difesa ha annunciato che punta a realizzare un utile operativo compreso tra 2,5 e 2,8 miliardi di sterline nel medio termine e a fornire un flusso di cassa compreso tra 2,8 e 3,1 miliardi di sterline, con un rendimento del capitale compreso tra il 16% e il 18%. Rolls-Royce Holdings ha dichiarato quindi di puntare a un margine operativo compreso tra il 13% e il 15%; prevede un margine compreso tra il 15% e il 17% per l’aerospaziale civile rispetto al 2,5% nel 2022, mentre per la difesa punta a un margine compreso tra il 14% e il 16% – rispetto all’11,8% – e dal 12% al 14% per Power Systems rispetto all’8,4%. «Questi obiettivi si basano sulle aspettative per un orizzonte temporale fino al 2027. Ci aspettiamo un miglioramento progressivo, ma non necessariamente lineare, anno dopo anno, e se saremo in grado di accelerare il raggiungimento delle nostre ambizioni, lo faremo», ha affermato il gruppo quotato a Londra.

Il focus sui margini e tagli

Nella sostanza Rolls-Royce Holdings Plc ha fissato un nuovo obiettivo a medio termine di flusso di cassa e rendimento del capitale più elevati mentre l’amministratore delegato Tufan Erginbilgic cercherà di cedere le attività che non raggiungono gli obiettivi di redditività e continuerà una spinta al risparmio che genererà fino a 500 milioni di sterline nel medio termine.

Erginbilgic ha intrapreso una profonda revisione del principale produttore britannico, che ha descritto come una «piattaforma in fiamme» poco dopo averne preso il comando all’inizio di quest’anno. La società ha dichiarato di voler tagliare fino a 2.500 posti di lavoro, ovvero il 6% della forza lavoro mondiale, mentre l’amministratore delegato prosegue i suoi sforzi per semplificare le operazioni e aumentare la redditività.

L’aereo del futuro

Fine degli sconti

L’ex dirigente della BP Plc ha adottato un approccio molto più duro ai prezzi poiché Rolls-Royce si concentra sul profitto invece di offrire forti sconti per aggiudicarsi affari. Ciò ha portato ad alcune opportunità di vendita mancate e a tensioni con il partner Airbus SE, che fa affidamento esclusivamente sulle turbine dell’azienda per i suoi jet widebody.

Queste caratteristiche sono state esposte al Dubai Air Show recentemente concluso, dove Airbus non è riuscita a ottenere un importante ordine dalla compagnia aerea locale Emirates per la variante più grande del widebody A350. Il presidente della compagnia aerea, Tim Clark, stava cercando almeno 50 A350-1000, ma ha invece optato per un accordo per 15 aerei per il più piccolo A350-900. Ha definito il modello più grande “difettoso” a causa di quelli che ha definito cicli di manutenzione eccessivamente frequenti sui motori, poiché le trattative si sono svolte pubblicamente durante lo spettacolo.