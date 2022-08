Rolls Royce Phantom, l’ottava meraviglia: aggiornata l’auto più costosa del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’auto più lussuosa al mondo quando si staglia davanti agli occhi sbigottisce come fa un fantasma. E non a caso si chiama Phantom. Questa Rolls Royce incarna al meglio la tradizione del marchio, perché richiama due concetti che spesso non vanno a braccetto: regalità e ricchezza fuori da ogni ragionevole immaginazione.

La Phantom arrivata all’ottava generazione è l’erede di quella che un centinaio di anni fa ha spinto il marchio nella cerchia della massima esclusività e dalla quale sono scaturite serie con l’ambizione di essere sempre migliori delle precedenti. A questa regola si attiene anche la Phantom VIII che si è concessa un lifting, anche se ben diverso da quello delle “mortali” auto perché è così impercettibile che lo nota solo chi di Phantom se ne intende. Infatti, è stata ridisegnata la mitica griglia del radiatore a forma di tempio greco che sostiene la statuetta delle Spirto dell’Estasi per fare affiorare la retroilluminazione notturna e al suo fianco sono arrivati fari a Led a matrice attiva. Proprio per completare il quadro si può aggiungere che la Phantom Mk2, come piace tanto agli inglesi definire i modelli rivisitati, offre anche una app, con la quale il proprietario può impartire ordini e dialogare con la sua beneamata. Insomma, siamo nel regno della normalità.

Loading...

La Phantom arrivata all’ottava generazione è l’erede di quella che un centinaio di anni fa ha spinto il marchio nella cerchia della massima esclusività

In realtà, non è esattamente così, perché la Phantom corta che abbiamo provato come chaffeur e (molto ipotetico) proprietario sulle strade della costa francese non ha uguali. Certo, l’architettura in alluminio su cui poggia la mastodontica carrozzeria e che sostiene il V12 biturbo dalla snobbistica cilindrata di 6,75 litri, l’assetto con sospensioni pneumatiche e barre antirollio attive così come il retrotreno sterzante sono comuni sia alla Phantom corta della prova, sia all’Extended lunga quasi 6,10 metri. Invece, è differente e illimitato quanto consente il programma Bespoke della Rolls Royce, che offre livelli di personalizzazione inimmaginabili perché i phantomisti sono sempre meno soddisfatti di quanto si portano a casa con mezzo milione di euro. Anzi, vogliono qualcosa che nessun’altro ha. Per soddisfare queste esigenze a Goodwood c’è una struttura per permettere che la tela bianca costituita dall’esemplare di serie possa essere decorata e allestita secondo i gusti più stravaganti del mondo. Ogni Phantom può rispettare il concetto The One con la decorazione della carrozzeria per la quale spesso non basta una tavolozza con decine di migliaia di colori e, ancora di più, con l’interno realizzato con materiali rarissimi, trattamenti che offuscano la radica, vere e proprie opere d’arte che creano delle gallery sulle suppellettili dell’arredamento e mobiletti per riporre qualsiasi bendidio. Il tutto realizzato su misura e con lavorazioni artigianali. Basti pensare che si possono scegliere persino cerchi che richiamano quelli delle Rolls degli anni Venti, ricavati da blocchi di acciaio o alluminio torniti e lucidati a mano. Per questi motivi ogni Phantom è battezzata secondo l’ispirazione da cui scaturisce. Insomma, questa Rolls è l’estrema interpretazione della Phantom V degli anni Sessanta di John Lennon dipinta da Steve Weaver.

Crescono a dismisura le possibilità di personalizzare ogni Phantom VIII Mk2 e rendono ogni esemplare unico per aspetto, decorazione esterna e interna, materiali e finitura: il top del bespoke

La più estrema frontiera del lusso su quattro ruote è un loft smisurato che si guida e nel quale si viaggia in maniera unica. Ovviamente, benissimo e non solo perché si è immersi nell’opulenza sia nel loft posteriore sia quando si guida. Infatti, si ha l’impressione di viaggiare su un tappeto volante in autostrada come tra le curve, grazie alle sospensioni che leggono in anticipo la strada ed eliminano ogni minimo sobbalzo, e alla silenziosità siderale che regna nell’abitacolo. Quasi un controsenso pensando a cosa c’è dentro al cofano. Infatti, il V12 con 571 cavalli non ruggisce ma si esprime con un soffio, non invita a schiacciare l’acceleratore perché anche ai regimi bassissimi sviluppa tanta coppia. Così, basta solo sfiorarlo per spostare le 2,6 tonnellate della Regina delle Rolls con progressioni lineari come quelle di un motore elettrico, grazie anche al cambio che scandisce le otto marce “leggendo” la cartografia del navigatore. Forse anche per questo al posto del contagiri c’è un indicatore della percentuale di potenza utilizzata, che per la cronaca non è mai tanta. Una snobberia che la Phantom regala allo chaffeur per farlo sentire in un mondo a parte.