Rolls Royce, pronta a lanciare la prima auto elettrica

Il brand di extra lusso del Gruppo Bmw sta sviluppando la prima auto elettrica con l'obiettivo di avviare la sua nuova era di mobilità. A quanto pare la stessa Bmw avrebbe reso noto il nome del modello che si chiamerà Silent Shadow. Non ci sono informazioni su quale forma assumerà il modello ma con molta probabilità dovrebbe assomigliare al concept 103 EX svelato dal marchio nel 2016. Rolls Royce, poi, starebbe sviluppando un layout a trazione posteriore o integrale sulla base di un pacco batteria che avrà una capacità di oltre 100 kWh, per offrire un'autonomia di 500 km. Il brand dovrebbe dettagliare i piani per la Silent Shadow entro la fine del 2021.