Rolls Royce scatta a Londra, apprezzati target a medio termine e conferme su 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rolls Royce in forte accelerazione alla Borsa di Londra, sulla spinta degli obiettivi di medio termine e la conferma delle previsioni per il 2023 annunciati in occasione del Capital Markets Day. Il titolo del produttore di motori aeronautici è arrivato a guadagnare oltre il 7%, piazzandosi in vetta al FT-SE 100 e allo Stoxx Europe 600. Da inizio anno la quotazione ha guadagnato il 179%. I target rappresenteranno «un cambio di passo» nella performance finanziaria del gruppo, ha sottolineato Rolls Royce. La società punta a medio termine a un utile operativo tra 2,5 e 2,8 miliardi di sterline, con un margine operativo tra il 13 e il 15%, a un flusso di cassa libero tra 2,8 e 3,1 miliardi di sterline e a un rendimento del capitale compreso tra il 16% e il 18%.

Sulla divisione Aero-spazio civile si puntano le maggiori attese di crescita, con un margine operativo previsto al 15-17% a medio termine dal 2,5% del 2022. Nella Difesa la stima è di un miglioramento al 14-16% dall'11,8% e nei Sistemi di Alimentazione si punta al 12-14% dall’8,4%. «Questi obiettivi si basano sulle nostre previsioni per il 2027. Ci aspettiamo un miglioramento graduale, ma non necessariamente lineare, di anno in anno e se possiamo accelerare il raggiungimento delle nostre ambizioni, lo faremo», ha affermato Rolls-Royce in un comunicato. La società sta inoltre pianificando un programma di dismissioni per 1-1,5 miliardi di sterline in cinque anni. Il gruppo prevede di uscire da Rolls-Royce Electrical nel breve termine o di ridurre la propria presenza a una quota di minoranza, in vista di un’uscita completa. La società ha inoltre dichiarato che l’attuale evoluzione del business è in linea con la guidance per l’intero anno, che resta invariata. Quindi si prevede che i profitti e la liquidità del 2023 saranno «significativamente più alti» rispetto al 2022.

«Rolls Royce è a un punto fondamentale della sua storia. Dopo un forte inizio del nostro programma di trasformazione (iniziato a febbraio, ndr), oggi stiamo delineando una chiara visione del viaggio che dobbiamo intraprendere e delle aree in cui dobbiamo concentrarci. Stiamo definendo obiettivi finanziari impellenti e raggiungibili per il medio termine che porteranno Rolls Royce a superare significativamente ogni precedente performance finanziaria», ha dichiarato il ceo Tufan Erginbilgic. Nel corso di un incontro con la stampa, il ceo ha indicato che il gruppo è in colloqui con potenziali partner. «In alcuni casi abbiamo conversazioni attive», ha aggiunto. Gli analisti di Jp Morgan hanno confermato l’opinione neutrale sul titolo con un obiettivo di prezzo invariato a 235 pence. Jefferies ha confermato il consiglio di acquisto con un prezzo di riferimento di 310 pence. Anche Ubs è ottimista sulle prospettive di Rolls Royce e mantiene il ‘buy’, con un obiettivo di prezzo confermato a 350 pence.