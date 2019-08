Rolls Royce Zenith Collection lusso per 50 unità

La Casa inglese presenta una nuova edizione speciale. Questa volta il modello protagonista è la limousine Ghost, che si è presentata a Pebble Beach nella versione Zenith Collection. I tecnici Rolls-Royce hanno curato ogni singolo dettaglio per dar vita alla vettura più lussuosa di sempre e che riprendesse alcuni tratti della concept 200EX la baby Rolls presentata nel 2009. la Zenith verrà lanciata in tre colorazioni bicolore. Gli interni sono un concentrato di lusso, a partire dagli intarsi delle porte in legno e dalle cuciture dei sedili che riprendono quelle della Silver Ghost del 1907. Il fiore all'occhiello della Zenith Collection è sicuramente la placchetta numerata al centro della consolle centrale che presenta un'incisione diversa su ognuno dei 50 esemplari previsti per questa edizione speciale. Il prezzo? Non è stato svelato ma lo sarà al più presto...