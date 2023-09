Roma, dopo 10 anni riapre al pubblico Piazza Colonna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Transenne addio: Piazza Colonna riapre al pubblico. La piazza nel centro di Roma su cui si affaccia palazzo Chigi, per molti anni off-limits, torna a essere accessibile per cittadini e turisti. Questa mattina, per decisione della premier Giorgia Meloni, sono state tolte le transenne che impedivano l’accesso. Sin dal suo insediamento, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio aveva manifestato l’intenzione di restituire ai visitatori e ai passanti uno degli scenari più amati e fotografati della Capitale, con la Colonna di Marco Aurelio e i palazzi storici che vi si affacciano, tra cui la sede del governo.

Prove di riapertura al pubblico per piazza Colonna a Roma

La piazza era “difesa” da transenne - a fasi alterne - da circa un decennio: per l’esattezza dal 28 aprile 2023, in seguito all’attentato compiuto durante il giuramento del Governo Letta, quando uno squilibrato aveva esploso alcuni colpi di pistola, ferendo due carabinieri. Il maresciallo Giuseppe Giangrande, rimasto tetraplegico, aveva ricordato quella tragedia nei mesi scorsi, in occasione del decennale. La piazza - solitamente presidiata, in tutti questi anni, da una presenza massiccia di Forze dell’ordine che consentivano l’accesso soltanto a politici, funzionari di Palazzo Chigi e giornalisti, ma anche ridotta a parcheggio di auto blu e di servizio soprattutto in occasione delle riunioni del Governo - fu riaperta dopo circa 12 mesi su decisione di Matteo Renzi, poi la nuova stretta dovuta al Covid.