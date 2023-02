Roma, nel 2022 miglior tasso di crescita delle imprese in Italia

Gli investimenti

A supporto di un articolato programma di manifestazioni e attività fieristiche la Camera ha sottoscritto con la Regione Lazio una Convenzione per favorire condizioni di sempre maggiore attrattività e competitività del territorio a favore delle imprese, attivando risorse per complessivi 900.000 euro. Sul fronte più proprio degli investimenti, nel 2022 la Camera, unitamente ad altri Soci istituzionali, ha aderito all'operazione di aumento di capitale sociale del CAR, Centro Agroalimentare Roma, per complessivi 22 milioni di euro per supportare il progetto di crescita e ampliamento del complesso che consentirà alla Società di valorizzare il ruolo dell'HUB, il più grande in Italia e tra i primi in Europa insieme a Parigi, Madrid e Barcellona. La quota parte di aumento di capitale sociale sottoscritto dalla Camera è stata pari a circa 7,3 milioni di euro.

Ricerca e innovazione

Per quello che riguarda le azioni a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica, la Camera ha aderito, in qualità di Fondatore Promotore, al fianco di sette Università, quattro istituti di ricerca, Istituzioni del territorio come Roma Capitale e Regione Lazio, a piccole, medie e grandi imprese e Unindustria Lazio, alla Fondazione Rome Technopole. La Fondazione ha come finalità la promozione di un polo multi-tecnologico e transdisciplinare per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori strategici del territorio regionale. La partecipazione della Camera alla Fondazione è fissata in 50mila euro all'anno per i primi 5 anni di attività della Fondazione

Il registro imprese

Nell'ambito infine del registro imprese, sono state 450.825 le imprese iscritte al 31 dicembre 2022, 340.878 le pratiche telematiche gestite, 128.637 i bilanci depositati, 10.156 le cancellazioni d'ufficio delle imprese non più operative e 623.022 i certificati e visure emessi online.