Roma: gli anni Settanta americani di “Sister Act” al Teatro Brancaccio

Riccardo Muti ritorna alla Fondazione Prada aprendo le porte al pubblico per farci comprendere la bellezza di un’opera come “Norma” di Vincenzo Bellini. Altre atmosfere con la Berlino nazista di “Cabaret”, dove il presentatore nel celebre locale è Arturo Brachetti – ricordiamo Joel Grey nel film; e gli anni Settanta americani di “Sister Act”, che viene ripreso dopo i successi delle scorse Stagioni.

Roma

Dal 14 al 26 novembre al Teatro Brancaccio il musical “Sisters Act”. Tratto dall’omonimo film del ’92 con Whoopi Goldberg, musica dell’Oscarpremiato Alan Menken, mixando soul e funk e disco anni ’70, il musical ha ottenuto cinque nomination ai Tony Awards. Deloris Wilson, in arte Van Cartier, è l’esuberante solista di un trio musicale femminile in stile anni sessanta, The Ronelles (parodia delle Ronettes), che si esibisce al Moonlight Lounge a Reno, Nevada. Suo malgrado diventa la scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro in un convento. Faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosa Madre Superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale.Dopo Roma 80 recite in tournée.

Milano

Dal 18 al 29 novembre alla Fondazione Prada Riccardo Muti nelle prove aperte di “Norma” di Bellini, con l’Orchestra Cherubini e i giovani cantati e direttori d’orchestra dell’Accademia dell’Opera Italiana, fondata dal Maestro. Il 18 si apre con una lezione- concerto; dal 19 al 25 novembre le prove aperte; il 26 prova finale dei giovani direttori e il 29 Muti dirige “Norma”, in forma di concerto.Come dichiara Riccardo Muti, “ho scelto “Norma” di Vincenzo Bellini perché voglio porre l’attenzione sul mondo belcantistico belliniano che “Norma” rappresenta nel modo più assoluto. Opera estremamente difficile che richiede grande attenzione al fraseggio e al tessuto orchestrale apparentemente semplice ma straordinariamente efficace nel sostenere e intrecciarsi alla linea vocale.”

Milano

Dal 15 novembre al 10 dicembre al Teatro Nazionale il musical “Cabaret” , con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo. La musica è di John Kander (di cui ricordiamo “Chicago”, fra gli altri), il paroliere è Fred Ebb. Tratto dal romanzo di Christopher Isherwood “Addio a Berlino”, è ambientato nella Berlino degli anni ‘30, durante la salita al potere dei nazisti. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui otto Tony Awards; nel 1972 è stato realizzato il film vincitore di otto Oscar, con Liza Minnelli, coreografia e regia di Bob Fosse. In questo spettacolo la coreografia e regia sono di Luciano Cannito (la regia assieme a Brachetti), che ha curato anche la traduzione e l’adattamento.