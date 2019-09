Roma Bar Show, per 2 giorni la città eterna diventa la capitale della mixology

Il cartellone

In programma la finale italiana di “The Vero Bartender”, la competizione curata da Montenegro (22 settembre) per premiare il cocktail migliore. L'arrivo di “La Classica 2019”, evento ciclistico promosso da Martini Racing (24 settembre), con il coinvolgimento di bartender su due ruote provenienti da tutto il mondo. Un'esclusiva masterclass con il bartender di fama internazionale Mattia Pastori. In serata al Metropolita, tra il Ponte della Musica e il Maxxi, guest bartending in collaborazione con Stelios Papadopoulos, ambasciatore di Jose Cuervo Tequila. Il tour può continuare fra La Punta Expendio de Agave a Trastevere, il cocktail bar Freni e Frizioni, Hotel Locarno, Drink Kong al rione Monti, Aquaroof Terrazza Molinari del First Hotel, Argot a Campo de' Fiori, lo speakeasy Club Derrière, il bistrot Baccano, gli aperitivi di Banana Republic e del Chorus Cafè.

Per orientarsi tra spazi, eventi e attività, pronta l'App “Tu Drink”.