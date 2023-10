Roma, bocciati rifiuti e mezzi pubblici. Stupore taxi: strappano la sufficienza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bocciati rifiuti e trasporti, le piaghe storiche della Capitale. Ma i romani resistono in un giudizio sulla qualità della vita sufficiente: il voto medio per il 2023 si assesta sul punteggio di 6,69, solo in lieve calo rispetto al 6,74 del 2022 (e in peggioramento in 9 municipi su 15) e sempre nettamente migliore del picco negativo (5,12) registrato nel 2016. I dati arrivano dal primo volume della Relazione annuale 2022-2023 dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, presieduta da Elisa D’Alterio, illustrata martedì 10 ottobre in assemblea capitolina e pronta per la presentazione al pubblico nel pomeriggio nella sede dell’Anci di via dei Prefetti.

Intervistato un campione di 5.762 residenti

Il volume è il primo di una “quadrilogia” che esplora anche le funzioni del benessere, tra cui cultura e sociale, l’igiene urbana e il verde pubblico. L’indagine sulla qualità della vita e l'analisi dei dati sulla qualità percepita dei servizi si basano su un campione di 5.762 intervistati (53,2% donne, 57,2% tra 30 e 64 anni e 41,4% diplomati); le interviste sono state realizzate nella primavera-estate del 2023.

Bene le relazioni private, male il giudizio sulle istituzioni

A pesare sul giudizio sufficiente espresso sulla qualità della vita sono soprattutto le relazioni private (famiglia e amici) e tempo libero: in tutti e tre i casi il voto medio supera il 7. Appena sufficiente, di contro, è valutata la situazione ambientale della zona in cui si vive (6,07), aspetto su cui incide molto la valutazione del decoro e, di riflesso, del servizio di igiene urbana. Mediocri tutti gli altri punteggi medi sui restanti fattori, in particolare sull’opportunità di partecipazione civica e politica (5,56), sulla percezione della sicurezza personale (5,96) e sulle istituzioni: Governo (5,33), amministrazione comunale (5,60) e municipale (5,23).

Grande rassegnazione verso il futuro

I romani appaiono rassegnati e sfiduciati (ma va sottolineato che è un pessimismo, come ci ha ricordato il Censis, che condividono con il resto degli italiani): il 65% degli interpellati ritiene che in futuro la situazione rimarrà invariata, appena il 18% pensa che ci sarà un miglioramento, mentre il 9,7% - un dato in crescita di 1,6 punti - è convinto addirittura che il quadro sia destinato a peggiorare ancora. Guardando a tutte le sette dimensioni della qualità della vita esaminate nell’indagine - opportunità di lavoro, paesaggio e ambiente, viabilità con bici, moto e auto, decoro urbano e call center - la quota di risposte di chi indica un peggioramento è, come nel 2022, nettamente superiore a quella di chi segnala un miglioramento.

Servizi, pollice verso per pulizia, rifiuti e trasporti

Guardando alla qualità percepita dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, sotto il punteggio di 5 si collocano a pari (de)merito raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade (4,6). Come stupirsene? Cambiano le amministrazioni, ma nessuna riesce a invertire la rotta: l’igiene urbana ha sempre registrato valutazioni negative, senza mai raggiungere la sufficienza dal 2009 a oggi e toccando le punte più basse di 2,8 e 2,7 nel 2019. Sotto la sufficienza anche la gestione della sosta a pagamento (5,2) e quella dei cimiteri (5,4), Verano e Prima Porta, nonché servizi sociali municipali (5,8) e soprattutto autobus e tram (5,6) e metropolitane (5,9). Anche in questo caso, purtroppo, nessuna sorpresa.