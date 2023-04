Roma, Brunello Cucinelli e Antonio Marras arrivano su via Condotti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Due nuovi marchi abitano su via Condotti, la più importante strada dello shopping di lusso di Roma: Brunello Cucinelli ha lasciato lo spazio che occupava dal 2009 nella vicina via Borgognona per aprire al civico 58 (dove prima si trovava il negozio di Ermenegildo Zegna), mentre più avanti, verso piazza di Spagna, è stata inaugurata la prima boutique romana di Antonio Marras, al numero 80, proprio davanti allo storico negozio Bulgari.

Il nuovo negozio di Brunello Cucinelli in via Condotti 58

La ricollocazione del negozio di Brunello Cucinelli (aperto al pubblico sin dallo scorso 18 febbraio, ma inaugurato con un Grand Opening il 30 marzo alla presenza dell’imprenditore) comprende anche un’importante estensione della superficie di vendita, passata dai circa 220 mq su due piani del precedente punto vendita a quattro piani, con spazi dedicati all’abbigliamento femminile e maschile, alle calzature, agli accessoria, alla collezione kids. Al piano più alto l’area dedicata alla Sartoria, con un’area riservata agli ordini su misura. E forse ci sarà uno spazio dedicato alle due fragranze appena lanciate dal marchio di Solomeo, in provincia di Perugia.

L’interno della boutique Antonio Marras di via Condotti 80

Per Antonio Marras si tratta di un importante progetto che esprime chiaramente la strategia di rilancio del marchio rilevato per l’80% lo scorso settembre dal gruppo Calzedonia (il ceo Sandro Veronesi era presente all’inaugurazione, sempre il 30 marzo). Il negozio si trova peraltro nello spazio prima occupato da Falconeri, altro marchio del gruppo veneto. Un ritorno dal profondo valore simbolico per lo stilista sardo, che proprio a Roma ha mosso i primi passi della sua carriera, presentando le sue collezioni durante gli eventi di AltaRoma, collezioni che prendevano forma in via Margutta, in un cortile dove delle ex stalle erano state convertite in magazzini. Dettagli preziosi, la carta da parati che riproduce la vetrata anni 20 realizzata nell'headquarter di Antonio Marras a Milano, risultata da un ensemble di vetrate diverse arrivate da una serie di ville Viennesi dismesse, i tappeti bianchi e neri realizzati a telaio su disegno dello stilista da un artigiano sardo secondo antiche tecniche, ma anche ceramiche realizzate dallo stesso Antonio Marras; ancora, la serie da tavola dei F.lli Pois fino ai ritratti “Gli Indifferenti”, esposti su una grande parete sul fondo del negozio e che Marras ha realizzato appositamente per il negozio di Roma.

A|X Armani Exchange a Roma

Due aperture, queste, che confermano il fermento nel retail della Capitale: nei giorni scorsi, lungo via del Corso, è stato inaugurato anche il primo negozio A|X Armani Exchange nell'ottocentesco Palazzo Folcari, già sede di Diesel. Nella Galleria Alberto Sordi, spazio commerciale a pochi passi da Palazzo Chigi, è attesa l’inaugurazione dello store Uniqlo e la prima apertura nella Capitale del marchio di giocattoli Hamleys Toys.