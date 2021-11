Roma Capitale, Gelmini: «Riforma urgente, serve statuto giuridico»

Ascolta la versione audio dell'articolo



«L’attualità e l’urgenza di una riforma volta a dotare Roma Capitale di uno statuto giuridico adeguato alla sua realtà mi pare siano oggetto di unanime condivisione». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso della sua audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera, sulla riforma di Roma Capitale. «Le ragioni per le quali Roma necessita di una configurazione ordinamentale sua propria sono molteplici, e quasi superflue da ricordare: a Roma hanno sede gli organi costituzionali, le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, la Città del Vaticano che è capitale spirituale dei cattolici nel mondo; l’estensione territoriale del Comune è equivalente alla somma dei territori dei Comuni di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze e Bari; Roma, infine, ospita il 70% del patrimonio artistico italiano e il 30% di quello mondiale. Come si vede, interessi locali e interessi nazionali si intrecciano in un contesto senza eguali, la cui composizione non per caso è assegnata dalla Costituzione alla legge dello Stato».

Sanità e trasporti dovrebbero restare a livello regionale

Nel suo intervento, il ministro ha spiegato poi che alcune materie, come sanità e trasporti, dovrebbero restare «in capo al livello regionale». «Vedo nel percorso di assegnazione di maggiori poteri e funzioni alla Capitale del nostro Paese - ha detto - un naturale passo in avanti dei principi di sussidiarietà, decentramento e differenziazione, quei principi che sono alla base di un sistema regionalista qual è il nostro, che da troppo tempo attende gli strumenti attuativi per affrontare i complessi problemi della modernità».

Nel G20 ruolo strategico svolto dalla Capitale

«Se avessimo avuto necessità di comprendere le ragioni per le quali Roma merita uno status diverso e maggiori poteri, basterebbe rivedere i filmati di questi ultimi giorni. La nostra capitale è stata una straordinaria vetrina mondiale e un palcoscenico d'eccezione per il G20 a presidenza italiana», ha detto la ministra. «Non è questa evidentemente la sede per valutare le risultanze concrete di quel vertice - ha sottolineato - né per ribadire, con soddisfazione, la ritrovata centralità italiana nel panorama internazionale e tuttavia non possiamo non rimarcare il ruolo strategico svolto dalla Capitale». Gelmini ha sottolineato come «le immagini dei leader della Terra riuniti a Roma rappresentano anche un grande veicolo promozionale per l'intero Paese. Dobbiamo fare in modo che il prossimo appuntamento in cui Roma sarà chiamata ad una nuova, se non maggiore, sfida, il Giubileo del 2025 consegua analoghi risultati. Con la speranza poi che la candidatura per l'Expo 2030 possa andare a buon esito».

Il gap centro-periferia

«Il dibattito intorno a Roma Capitale non è solo una questione di risorse, né può essere risolta dagli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi che certamente, nella loro trasversalità, riguarderanno anche la Capitale ma che sappiamo essere destinati in larga parte a superare i gap maggiormente rilevanti di questo Paese», ha detto la ministra Gelmini. «C'è un gap meno visibile dei tradizionali squilibri nazionali - ha spiegato Gelmini - ed è quello fra centro e periferia, che si verifica nelle sterminate cinture urbane delle nostre metropoli e in primis a Roma, sul quale si deve intervenire con progetti di lunga gittata, utili anche a far fronte al progressivo e inarrestabile inurbamento della popolazione».

Serve un passo avanti su sussidiarietà e decentramento

Fa parte, ha spiegato Gelmini, «di un’idea di società e di distribuzione delle responsabilità e del potere che è insito nella nostra Costituzione, penso al principio di sussidiarietà come a quello del decentramento e dell'autonomia, immaginare che tali problemi si risolvano meglio con i piedi e la testa ben piantati sul territorio, a diretto contatto con i cittadini elettori, piuttosto che dal centro». Vedo, dunque, ha detto Gelmini, «nel percorso di assegnazione di maggiori poteri e funzioni alla Capitale del nostro Paese un naturale passo in avanti dei principi di sussidiarietà, decentramento e differenziazione, quei principi che sono alla base di un sistema regionalista qual è il nostro, che da troppo tempo attende gli strumenti attuativi per affrontare i complessi problemi della modernità».