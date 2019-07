Roma, il Cinema America fa il pieno di sponsor Quest’anno si sono aggiunte anche Alitalia e l’As Roma di Andrea Marini

Cinema in Piazza è diventato ormai un sinonimo dell’estate romana. A testimoniarlo sono i numeri, con decine di sponsor (tra cui le new entry Alitalia e As Roma) e spettatori di media sull’evento in crescita quest’anno quasi del 40%. L’associazione Piccolo America, organizzatrice del Cinema in Piazza, chiude anche questa stagione – dal 1° giugno al 1° agosto – con un trend positivo.

Proprio alla vigilia della chiusura, l’associazione è tornata alle cronache per una nuova aggressione a un suo simpatizzante che indossava la maglietta amaranto del “Cinema America”. L’episodio si è verificato domenica a Frosinone. Dopo che a giugno scorso a Roma c’era stato un altro pestaggio (gli inquirenti ipotizzano una vicinanza degli aggressori agli ambienti dell’estrema destra).

Distribuite 7.100 magliette

Valerio Carocci, 27 anni, presidente dell’associazione, non si demoralizza: «Dal 1° giugno ad oggi ci sono state richieste 7.100 magliette del Cinema America. Sono state date a offerta libera». Carocci racconta la storia dell’associazione, che dal 2014 a oggi ha totalizzato 420mila spettatori per il Cinema in Piazza (ingresso rigorosamente gratuito), provenienti da tutte le zone di Roma per vedere retrospettive e classici (niente prime visioni, per non fare concorrenza ad altri cinema e arene a pagamento).

