Roma, il Comune investe all’anno 77 euro a cittadino (436 a Milano)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per capire meglio i termini della sfida che attende al Campidoglio il neosindaco Roberto Gualtieri e la sua giunta è meglio lasciar perdere per un attimo i dibattiti polemici sulle malattie facili degli spazzini e sui bonus per contrastarle, sulla polverizzazione sindacale dei tramvieri o sui cartellini furbetti di qualche sede municipale. È meglio guardare ai numeri. Il loro linguaggio è più freddo, si presta meno allo scontro politico ideologico che da sempre appassiona la Capitale. Ma il loro racconto è chiarissimo. Più che al diritto amministrativo, il compito di Gualtieri e colleghi sembra rimandare alla medicina d’emergenza. Qui non si tratta di gestire. Ma di rianimare una macchina ferma. Dati alla mano.

Le cifre, allora. Quelle più interessanti riguardano gli investimenti, cioè la spesa che nei Comuni prima ancora che a far crescere le economie locali serve a mantenere in condizioni ottimali, o almeno dignitose, le infrastrutture materiali e immateriali delle città.

Loading...

L’anno scorso Roma Capitale ha speso alla voce «investimenti fissi lordi» 215,7 milioni. Tanti? Pochi? Pochissimi. Per capirlo basta dare una scorsa ai numeri di Milano, che negli stessi dodici mesi ha speso 608,9 milioni. Senza dimenticare che nel capoluogo lombardo abitano meno di 1,4 milioni di persone, mentre a Roma i residenti sono 2,78 milioni. Insomma, per ogni cittadino Palazzo Marino ha speso per investimenti 436,5 euro in un anno, mentre il Campidoglio non è andato oltre i 77,6 euro: un sesto o, se si preferisce, una differenza di -82,2 per cento. Ma c’è di più: complici gli aiuti governativi e l’evoluzione delle regole contabili, il 2020 è stato nonostante la pandemia un anno buono degli investimenti comunali, che a livello nazionale sono cresciuti del 3% in termini di cassa. Non a Roma: dove sono caduti del 24,5 per cento.

È questo indicatore a spiegare per esempio le voragini che travagliano l’esistenza di automobilisti e pedoni romani, più dei sette Colli, dell’estensione geografica della città o degli altri argomenti che le discussioni capitoline tirano spesso in ballo per giustificare un confronto generalmente impietoso con le altre metropoli europee.

Intorno alle buche si accumulano le cattedrali di rifiuti che sono diventate più numerose, e a volte più grandi, delle chiese sparse in ogni via della Capitale della cristianità. E anche nel loro caso l’origine può essere cercata con un certo successo in un bilancio. Quello di Ama: che nel 2020 ha dedicato agli investimenti 20,1 milioni. Se si torna a Nord e si guarda A2A Ambiente, che oltre a Milano gestisce l’igiene urbana a Bergamo, Brescia, Como e Cremona per una popolazione che comunque non arriva a quella capitolina, gli investimenti nello stesso periodo valgono 168 milioni di euro, otto volte tanto. Perché il tasso di assenteismo in Ama è senza dubbio patologico, le battaglie dei vari amministratori per stringere i bulloni dei controlli sviluppano un’epica infinita quanto perdente, e un sistema fondato su mega-cassonetti in strada che non ha paragoni in altre città sembra costruito apposta per la gioia di piccioni, gabbiani e cinghiali. Ma se non esiste un’impiantistica in grado di gestire il ciclo la raccolta quotidiana rischia comunque di trasformarsi in un esercizio impossibile. E nell’esile colonna degli investimenti 2020 di Ama colpisce una voce: per «impianti e smaltimento/trattamento rifiuti» sono stati spesi l’anno scorso 215.674 euro, cifra più adatta a un caseggiato che a una metropoli.