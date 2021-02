Roma e le sue bellezze: un saggio per immagini e parole In libreria una guida insolita al cuore dell’Urbe antica: dalle ricostruzioni ideali all’uso come set cinematografico, alla rievocazione del luogo nella letteratura e nell’arte di Salvatore Settis

Gino Severini 1928 - Collezione Banca del Monte dei Paschi di Siena (Photo Lensini)

4' di lettura

Questo The Roman Forum Book di Nunzio Giustozzi fa trilogia con quelli, dello stesso formato grafico, dedicati al Colosseo dallo stesso Giustozzi e alla Domus Aurea da Vincenzo Farinella. Il titolo in inglese fa pensare alle spiritose invenzioni di Flaiano, peraltro qui accortamente incorniciate a pagina 283 («Dopo il Mosès abbiamo visitato The Roman Forum, dove è stato ucciso Julius Caesar...»).

Ma questo libro, come i due che l’hanno preceduto, è l’opposto di quella banalizzazione in formulette più o meno anglofone, e anzi le richiama solo per prenderne le distanze con una qualche (auto)ironia, ma soprattutto con una minuta, sapiente attenzione al dettaglio, archeologico e non solo.

Sei agili capitoli

Questo è infatti un libro che più “internazionale” non si può, ma che è in ogni sua pagina frutto di una cultura, specialmente italiana, che fa convergere archeologia e storia degli studi, storia dell’arte e pensieri sul contemporaneo, memoria storica e preoccupazioni sul futuro. Il libro è articolato in sei agili capitoli, da Immaginare i Fori (dedicato alle loro più o meno volenterose ricostruzioni in immagine) a Cine-forum, azzeccato titolo per le pagine in cui ci scorrono davanti fotogrammi da Guardie e ladri, Vacanze romane, Roma di Fellini, La decima vittima di Elio Petri. Centinaia le immagini del volume, che mescolano qualcosa di scontato a molto d’inconsueto, con un gusto del montaggio che invita a sfogliare queste pagine anche chi sia troppo pigro per volerle leggere.

Ma i testi (invece) meritano di esser letti pagina per pagina, in controcanto con le immagini. Si può anzi dire che ci sono almeno tre modi d’uso del libro: guardare le figure (e già la loro sequenza è parlante), leggere i testi, e infine (con ancor più frutto) far la spola fra testi e immagini. I testi, anzi, sono di tre tipologie: i saggi di Giustozzi prima di tutto, concepiti ciascuno come un vestito su misura per le immagini di quel capitolo, impaginate subito a seguire; alcune didascalie “narrative” che qua e là punteggiano le illustrazioni; ma anche un avvincente florilegio di testi che si alternano alle immagini; che anzi sono, essi stessi, un’ulteriore galleria d’immagini.

Vi troviamo Madame de Staël e Savinio, Belli e Trilussa, Goethe e Anatole France; e un ruolo privilegiato vi ha il fiumano Valentino Zeichen, i cui versi accompagnano con nuove vibrazioni le antichissime rovine: «Una civiltà frantumata, / smozzicata e risputata / da un ipotetico gigante / che per estro, a intervalli, / cambia nome e indirizzo; ieri / era la storia; poi, è il tempo, / quando non è il fato. / Non c’è modo di incrociarlo / poiché il suo recapito / o sta già nel passato, / o è nell’incognito futuro, / dove noi presenti / non veniamo mai ammessi».