Roma Expo 2030, Draghi firma la candidatura. Chiunque diventerà sindaco la sosterrà

Anche la Luiss coinvolta per impatto economico

Anche la Luiss è stata coinvolta nel processo e un team di docenti sta lavorando a uno studio di impatto economico dell'Expo sulla città e sul Paese. I numeri di questo studio dimostreranno che l'investimento finanziario e manageriale avrà un ritorno più che moltiplicato, sia diretto sia indiretto. Con un focus straordinario sulla città, più che a Milano, in quanto l'Expo romano si terrà dentro la città e non in un'area esterna o limitrofa.

Con la Raggi a Cannes per investimenti immobiliari

«Si tratta – spiega Scognamiglio – di un'occasione straordinaria per rilanciare la centralità globale della capitale d'Italia. Insieme alle grandi smart cities del mondo, Hong Kong, New York, Londra, c'è ora anche Roma. Siamo stati con la Sindaca la settimana scorsa a Cannes, alla fiera degli investitori immobiliari e, come spesso capita, loro scontano già questo nuovo protagonismo e sono pronti a investire. Un grande evento come Expo è il richiamo ideale per accelerare questo interesse».