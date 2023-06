Roma Expo 2030, pubblicità sul Financial Times con la bambina del Colosseo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni va a Parigi per tra le altre cose promuovere la candidatura di Roma a Expo 2030, sul Financial Times spunta una pagina di pubblicità con una bambina che pianta un albero vicino al Colosseo. La pagina fa parte della campagna di comunicazione lanciata due mesi fa in occasione del Bie. Campagna di comunicazione che comprende una pittrice, sempre versione gigante, che ridipinge il Gazometro, tre ragazzi che siedono sul Parco dell'acquedotto, tutti accompagnati dal claim HUMANLANDS.

«Elemento centrale - si legge nella pagina di expo2030roma.org - è una sproporzione surreale tra le persone rappresentate e le costruzioni della città per raccontare la centralità dell'elemento umano, immaginandolo in grado di prendersi cura allo stesso tempo del proprio habitat e del paesaggio, interagendo in maniera positiva con esso.

Nella campagna sono rappresentati diversi target e diversi ambienti urbani e non (il centro storico, la campagna, i quartieri più urbanizzati) così da raccontare la varietà di possibili interventi che ci aspettano in futuro e che Roma vuole esplorare con Expo 2030».

«In particolare, il Comitato ha scelto di comunicare attraverso i vari soggetti di campagna le diverse aree tematiche di cui Expo si fa portavoce. La bambina al “Colosseo” rappresenta l'area di rigenerazione del territorio e di politiche ambientali. I tre ragazzi all' Acquedotto esprimono l'innovazione e le nuove soluzioni per l'accessibilità e la mobilità. La ragazza al “Gazometro” rappresenta il tema dell'inclusione e di espressioni culturali ed artistiche».