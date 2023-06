Roma Expo, oggi assemblea Bie a Parigi: chi sono competitor e alleati

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Parigi ci sarà anche Giorgia Meloni al fianco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con l’ambasciatore Giampiero Massolo per la presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030 all’assemblea generale del Bureau International des Expositions. Una trasferta che prevede l’atteso incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

La decisione il 28 novembre

Siamo alla vigilia della selezione delle due finaliste, prima dello sprint fino alla votazione decisiva del 28 novembre. Una nazione un voto, è la regola: governo, regione, capitale e comitato promotore lavorano da mesi per convincere i 179 delegati del Bie che sia la capitale italiana la città giusta su cui puntare. Oggi la partita si giocherà nei 20 minuti assegnati a ciascuno dei quattro Paesi finalisti per dimostrare che la propria città meglio rappresenta lo spirito dell’Esposizione universale.

La gara a tre (Odessa esclusa)

La gara è difficile ma gli italiani sono convinti di avere le carte in regola per battere la concorrenza di Busan (corea del Sud) e soprattutto dell’agguerritissima Riad, considerata finora la favorita. Il principe erede al trono Mohammad bin Salman (Mbs) è a Parigi già da qualche giorno (nel suo lussuoso castello a Louveciennes, vicino a Versailles) per sponsorizzare la candidatura saudita.

Odessa (Ucraina), cui l’Italia aveva proposto (anche nel corso della visita della premier a Kiev da Volodymyr Zelensky) di trovare eventualmente forme di collaborazione non previste dalle regole Bie, è stata invece esclusa con un voto dell’assemblea della Bureau International des Expositions: il voto era stato chiesto dagli ucraini come una sorta di ricorso contro il parere degli ispettori secondo cui nel progetto c’erano errori rispetto alla fattibilità del programma, relativi in particolare alla sostenibilità finanziaria del piano, che doveva essere interamente sponsorizzato dallo Stato: una circostanza questa considerata irrealistica per un Paese che già dovrà essere ricostruito dopo la guerra.

Il sostegno francese a Riad

Le istituzioni Ue sono per Roma ma la Francia è orientata a sostenere la candidatura di Riad, sostenuta fin dall’inizio da Macron. E il dossier Expo sarà tra gli argomenti del bilaterale all’Eliseo fissato alle 17,45, preceduto da dichiarazioni alla stampa.