Roma favorita per la sede dell’Autorità antiriciclaggio

«Equilibrio geografico»: è questo uno dei cinque criteri stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo per decidere la sede dell’AMLA, la nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È anche il requisito che più di tutti consegna un vantaggio alla candidatura di Roma. La capitale italiana, infatti, si è fatta avanti assieme a otto altre grandi città europee (Bruxelles, Francoforte, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius, Vienna) per ospitare la sede dei nuovi supervisori contro il riciclaggio di denaro sporco: ma solo Roma, Madrid e Riga hanno tutto il diritto di spingere sul tasto dell’«equilibrio geografico», perché al momento non ospitano alcuna agenzia o istituzione europea. La Spagna e la Lettonia, nella loro domanda di ammissione, hanno addirittura rincarato la dose, lamentandosi del fatto di non avere alcuna sede di istituzioni europee in tutto il Paese, mentre in Italia in verità Torino ospita la Fondazione europea per la formazione professionale (130 dipendenti) e Parma ha i quartieri generali dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare The European Food Safety Authority, 435 dipendenti).

Il 18 dicembre i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa comune sul processo di selezione «trasparente, giusto ed equo» per la scelta della sede dell’AMLA, che disporrà di poteri di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati e del potere di imporre sanzioni e misure. In passato, le sedi delle più importanti agenzie europee nel settore economico e finanziario sono state dominate da pesi e contrappesi politici e forti pressioni di lobby. Nel candidarsi all’AMLA, Roma come Madrid, Riga, Dublino e Vilnius hanno puntato tutte e molto sulla carta dell’equilibrio geografico. Madrid si scaglia esplicitamente contro il dominio «dell’asse Francia-Germania-Benelux». Dublino non ritiene sia giusto di avere una sola agenzia europea, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), dal 1977. E poi più nulla.

Parigi e Francoforte vanno nella direzione opposta e entrambe sostengono con vigore che la sede naturale dell’AMLA è a casa loro, dove lavorerà meglio gomito a gomito con l’EBA nella piazza parigina (l’Autorità bancaria europea tra l’altro finora si è occupata di antiriciclaggio) o con la BCE/SSM per la supervisione bancaria europea sulla piazza tedesca. Madrid rivendica di essere il quarto Pil in Europa, e di non avere alcuna agenzia europea, neanche piccola. Dublino, Riga, Vilnius puntano sulla rivalutazione delle “periferie” rispetto alla centralità delle piazze finora favorite.

Ma oltre all’equilibrio geografico, potrà pesare la recente tornata di nomine. La Spagna, oltre a José Manuel Campa alla guida dell’Eba, ha appena vinto la presidenza della Bei, mentre la Germania ha piazzato Claudia Buch al posto dell’italiano Andrea Enria come chair dell’SSM. Parigi vuole fortemente l’AMLA, ma è già riuscita a prendersi EBA ed ESMA nel dopo-Brexit. L’Italia, terzo Pil europeo, sull’equilibrio geografico dunque in un’ottima posizione per conquistare la sede dell’Autorità anti riciclaggio: a meno che il no italiano alla ratifica della riforma del Mes non crei per contro uno squilibrio geopolitico.