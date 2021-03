Roma, Gualtieri pronto a candidarsi a sindaco. Fonti del Nazareno: su candidato Pd nulla di deciso

3' di lettura

Roberto Gualtieri sarebbe disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito democratico. Al momento i vertici romani del Pd avrebbero acquisito la sua disponibilità a correre per il Campidoglio. Ora l’ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta.

Il condizionale è d’obbligo: fonti del Nazareno hanno fatto sapere che sulla candidatura a sindaco di Roma «nulla è deciso, del resto il segretario non ha ancora avuto modo di aprire il dossier delle amministrative».

Niente convergenza tra Dem e M5s (almeno al primo turno)

Negli scorsi giorni il suo nome era già circolato come possibile sfidante di Virginia Raggi, esponente di M5S che correrà per un secondo mandato: l’ex ministro dell’Economia, 54 anni, deputato del Pd, ha preso tempo e ha deciso di sciogliere la riserva solo dopo l’assemblea nazionale del Pd che ha eletto Letta nuovo segretario. La convergenza al Campidoglio tra democratici e Cinque Stelle tramonta, almeno al primo turno. Un’ipotesi che era sembrato concretizzarsi dopo l’ingrrsso di due rappresentanti del Movimento 5 Stelle (Roberta Lombardi e Valentina Corrado) nella giunta della Regione Lazio guidata Nicola Zingaretti.

L’elezione nel 2020 alle suppletive di Roma

A lanciare la candidatura di Gualtieri era stato a fine febbraio Goffredo Bettini, per anni king maker del centrosinistra romano. «Stiamo parlando di una delle persone più prestigiose della politica italiana ed europea» aveva detto. A febbraio del 2020 Gualtieri è stato eletto alle suppletive per la Camera con un risultato largo proprio nel centro di Roma: oltre il 62% dei consensi in un collegio storicamente favorevole per il centrosinistra. Il suo è il nome autorevole di cui da mesi il Partito democratico andava a caccia e su cui, magari, provare a dialogare con il M5s in un’eventuale fase di ballottaggio.

Calenda in campo

Ancora da definire il sistema di selezione del candidato. Da mesi il tavolo del centrosinistra romano ragiona su possibili primarie, anche on line vista la pandemia di Covid. In campo, oltre al sindaco uscente Raggi, c’è anche Carlo Calenda: il leader di Azione aveva già fatto sapere che sarebbe rimasto in corsa anche in caso di candidatura dell’ex ministro dell’Economia. Alla notizia della disponobilità di Calenda, ha reagito così: «Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l'allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma. Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora apprendiamo dai giornali, altro che tavoli e dialoghi, dell'imminente candidatura di Gualtieri. Appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni».