Roma, incendio devasta storico ponte di ferro. Testimoni: uno scoppio, poi le fiamme

5' di lettura

Un incendio ha devastato lo storico ponte di ferro della Capitale, che segna il confine fra i quartieri Marconi e Ostiense. Dal ponte dell’Industria in fiamme si sono staccati pezzi che sono caduti nel Tevere. Lo storico ponte lungo 131 metri, costruito tra il 1862 e il 1863, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 23,30 di sabato 2 ottobre. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e per mettere in sicurezza l’area del Ponte dell'Industria. Esclusa la presenza di persone coinvolte. L'incendio ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente. Tre locali sono stati evacuati a scopo precauzionale nella notte per il maxi rogo che ha coinvolto il ponte dell’Industria a Roma. Non si segnalano intossicati o feriti.

Gli abitanti: si è sentito uno scoppio e odore di gas

«Abbiamo sentito uno scoppio, la puzza di gomma bruciata e di gas. Subito è andata via la luce e siamo scesi in strada». A raccontarlo dei condomini di un palazzo di riva Ostiense a pochi metri dal ponte dell’Industria, a Roma conosciuto come il ponte di Ferro, danneggiato dal rogo della scorsa notte. «Si sono sentite anche delle grida di aiuto venire dagli accampamenti lungo il Tevere -ha detto un altro - poi abbiamo visto le fiamme. Pian piano abbiamo visto il rogo crescere e avvolgere il ponte». Per alcuni abitanti «bisogna bonificare sulle sponde del Tevere, togliere insediamenti e sterpaglie». Non è la prima volta», dice Annamaria, «che partono da lì gli incendi e non sarà l’ultima se rimarrà in stato di abbandono». In tanti sono arrivati per guardare i danni e scattare qualche foto. «É incredibile che abbia preso fuoco un ponte di ferro - ha detto Mario - ci sarò passato centinaia di volte».

Loading...

L’incendio sarebbe stato alimentato dalle sterpaglie

Inquirenti al lavoro sulle origini del rogo. La prima pattuglia intervenuta sul luogo dell’incendio all’Ostiense è stata quella dei Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, che era in transito. Il ponte, domate le fiamme, è transitabile a piedi dal personale dei soccorsi. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese e Compagnia Roma Trastevere. Si ipotizza che l’incendio, come già avvenuto nel 2013, si sarebbe sviluppato nella parte sottostante al ponte e poi si sarebbe poi propagato a cavi elettrici e ad alcune tubature del gas, avvolgendo poi il ponte. Si attende la relazione tecnica dei vigili del fuoco per avere un quadro più preciso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Varie comunque le ipotesi al vaglio degli inquirenti, dal corto circuito a una fuoriuscita di gas che avrebbe innescato il rogo.

Caduta la passerella laterale, black out nei quartieri a ridosso del ponte

«Siamo qui dalle due di stanotte. Otto ore di rilievi. È caduta una passerella laterale che porta i cavi della corrente e dell'acqua. Ora partiranno le indagini sui materiali. Il sopralluogo non è terminato», hanno detto i tecnici del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del comune di Roma. Stanotte è stato subito blackout in alcuni quartieri a ridosso di Ostiense, senza luce in seguito all’incendio che ha coinvolto il Ponte di ferro a Roma. L’Acea sta ripristinando le utenze dell’elettricità saltate nel corso della notte. Interi quartieri, da Ostiense a Monteverde, sono rimasti al buio per buona parte della notte. E si rischia il caos traffico dato che il ponte collega due zone nevralgiche della Capitale, quella di Marconi e Ostiense. Alcune abitazioni, inoltre, sono senza utente, gas compreso.

Özpetek,: «Che dolore, era trascurato da tempo»

«Che dolore! Era molto trascurato da tempo. Spesso ci passavo a piedi e lo sentivo non sicuro. Mi mancherà tanto tanto. Ci mancherà». Così su Twitter il regista Ferzan Özpetek, commenta l’incendio che ha colpito il ponte dell’Industria a Roma. In quella zona il celebre regista ha girato molti suoi film, a partire da “Le fate ignoranti”.