Roma. L'Italia alle Scuderie del Quirinale e la pausa al Six Sensies

Che l'Italia sia un desiderio, per milioni di viaggiatori, è assodato, adesso anche la mostra alle Scuderie del Quirinale dedicata alle immagini, paesaggi e visioni che si incontrano perlustrando il Bel Paese lo conferma attraverso le Collezioni Alinari e Mufoco che vanno dal 1842 all'anno scorso. Si compie un itinerario assai suggestivo ed emozionante da Nord a Sud passando ovviamente per le isole.

All'uscita si può gustare il gelato naturale di Fatamorgana in via della Croce, tra piazza di Spagna e via del Corso, si può soggiornare al Six Sensies in Piazza San Marcello per godere il fresco design del suo allestimento botanico, la spa somigliante a quelle dell'Antica Roma in chiave contemporanea, farsi accompagnare a visitare la fonte battesimale e nell'attigua chiesa di San Marcello al Corso il Crocifisso miracoloso che Antoon van Dyck le donò. La vista dei tetti della Capitale dall’immensa terrazza è tenerissima. La mattina dopo si parte per Sabaudia, le sue dune, il mare cristallino: la lingua di sabbia che si allunga da Torre Paola rappresenta una meraviglia della natura