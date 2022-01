Roma-Juventus e la grande «remuntada» del calcio ai tempi del Covid

Bene invece Allegri. I bianconeri salgono a 38 punti, solo a tre punti dal quarto posto occupato dall’Atalanta che ha strapazzato (6-2) la povera Udinese costretta per l’effetto Covid a giocare con 11 giocatori contati (più due riserve) come si faceva nel calcio del secolo scorso. Qualcuno giustamente fa notare: ma c’è un senso? Non lo sappiamo, anche a volerlo trovare. Anzi: come direbbe Vasco Rossi, un senso non ce l’ha. Ma questo purtroppo è il calcio al tempo del Covid.



Un campionato alla milanese

Tornando in vetta, le milanesi ridono. L’Inter, liquidando la Lazio, si riprende la testa della classifica lasciata al Milan soltanto per qualche ora nel pomeriggio. Alla sua ottava vittoria consecutiva, la squadra di Inzaghi ricorre a due difensori (Bastoni e Skriniar) per chiudere una partita più complicata del previsto per il momentaneo pareggio di Immobile, abile a sfruttare una distrazione della difesa nerazzurra. Decisivo Bastoni, bravo sia nel gol sia nell’assist per il raddoppio di Skriniar. L’Inter, pur soffrendo, comunque va dritta al cuore. Colpisce la sua sicurezza, la sua capacità di arrivare al dunque. Questo mercoledì s’incrocia con la Juventus nella Supercoppa. Un bel test per entrambe. Alla Juve può servire per rilanciarsi. All’Inter per ribadire non c’è trippa per gatti.



A gonfie vale anche il Milan, alla sua terza vittoria consecutiva. Col Venezia è una passeggiata. Ma lo è perchè i rossoneri giocano in scioltezza andando subito in vantaggio con Ibrahimovic. La successiva doppietta di Teo Hernandez arrotonda il risultato, ma non cambia la sostanza. La sostanza è che il Milan, ritrovando i suoi giocatori migliori, ha ritrovato freschezza e incisività. Per il momento è l’unico che può tener testa all’Inter.



E il Napoli? Il Napoli si conferma terza forza del campionato vincendo al Maradona dopo un periodo di vacche magre. I partenopei, con Spalletti guarito dal Covid , battono la Sampdoria con una mezza rovesciata di Petagna che conferma il suo ottimo momento. Una vittoria striminzita nel risultato (1-0) che non fa una piega per il gioco. Guasta la festa l’infortunio di Insigne. Come nella Juve quello di Chiesa, colpito duramente al ginocchio sinistro.



La stretta a 5mila posti negli stadi

Non è facile parlare di Inter e Milan che volano, e della Juve che fa la remuntada, in un Paese messo ancora all’angolo dal Covid. Con la scuola che riapre tra mille ostacoli e gli ospedali di nuovo sotto pressione. Ogni settore lancia il suo grido di dolore, proclamandosi più vittima degli altri e il mondo del calcio, già messo male economicamente, aggiunge il suo carico di lamentele. Dopo la minaccia del governo di chiusura per un bel pezzo, la Lega ha avuto il buon senso di scegliere il male minore: e cioè di ridurre a 5mila il numero massimo di tifosi allo stadio. Certo, da metà capienza a cinquemila è un bel ridimensionamento.