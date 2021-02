Roma, l’offerta limitata mette il turbo alle quotazioni

Altre zone molto attive sono Flaminio e Parioli, per le persone che vogliono vivere nel cuore di Roma ma senza il caos turistico tipico del centro. Attici e appartamenti di alto pregio degli anni 50, che appartenevano in passato alla nobiltà romana, giustificano un investimento inferiore al centro storico (circa 8.500 euro al mq) e la voglia di acquistare in questa zona, che vede quadruplicate le ricerche nell’ultimo anno.

Un mercato peculiare di Roma è quello delle ville con giardino, che registrano un incremento nelle ricerche del +38% anno e che si trovano per lo più nella zona Nord ovest della capitale (Olgiata, Giustiniana).

«Il mercato romano ha retto bene – ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari – ma è piccolo. C’è una forte pressione di ampie metrature, attici con vista che va dai super ricchi stranieri, ai diplomatici a professionisti sportivi e dello spettacolo. Ma pochissima offerta. Chi ha certe metrature in centro a Roma non le vende. Preferisce affittare. E anche quantificare il valore di certi superattici o ville da 800mq con giardino è operazione complessa».

«A gennaio 2020, sul 2019, sono aumentate del 25% le ricerche degli immobili di pregio – ha sottolineato Silvia Draghi, head of customer marketing di Casa.it –. Tra gli europei, i più interessati sono francesi, tedeschi e inglesi. Ma dagli Usa sono cresciute del 40% e dall’Asia addirittura dell’80 per cento».