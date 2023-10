Roma per la prima volta ospita la Coppa del Mondo di Triathlon

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Roma ospita per la prima volta una tappa della Coppa del Mondo di Triathlon. Il gotha della triplice mondiale si sfida sabato 7 ottobre in una gara su distanza sprint, nella splendida cornice del Laghetto dell’Eur, reso balneabile per l’occasione con interventi dedicati. Una tappa quella del circuito della World Triathlon Cup (WTC) che mette in palio punti preziosi per gli atleti in cerca di una qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, che sono ormai alle porte. Tutto è pronto per la prova che si snoderà per le strade della Città Eterna. Con una macchina organizzativa complessa resa possibile da un gioco di squadra che ha coinvolto tutte le istituzioni, per un evento che a pochi giorni dalla fine della Ryder Cup riporta Roma e il Lazio al centro dello sport mondiale.



Sabato mattina i più forti campioni di triathlon del mondo si affronteranno in una gara velocissima su distanza sprint: 750 metri di nuovo nel Laghetto dell’Eur (1 giro), per poi affrontare la frazione dei 20 chilometri di ciclismo in un percorso tecnico (4 giri da 5 km), non banale, con uno strappo in salita e una discesa tecnica passando per l’obelisco di Marconi, il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica di San Pietro e Paolo, per finire con i 5 chilometri di corsa multilap (2 giri da 2,5 km), davanti al Laghetto.



Gli atleti presenti provengono da 28 nazioni. Sono 46 le donne che prenderanno parte alla prova femminile che partirà alle 9. Gli uomini sono invece 65 per la prova maschile che prenderà il via alle 12. Le due gare saranno seguite in diretta da RaiSport, con 30 televisioni collegate da tutto il mondo.

“Abbiamo sognato da tanti anni – commenta il giovane e vulcanico presidente della Fitri, Riccardo Giubilei, un presidente che fa ancora sport - di portare il triathlon mondiale a Roma. E’ il gioco di squadra tra tutte le istituzioni che ci ha permesso di arrivare a questo risultato. Roma non è stata fatta in un giorno. Noi ci abbiamo messo 25 anni per portare questo evento a Roma”. Non finisce qui. Perché il 29 ottobre a Taranto, sempre la Fitri, organizza la tappa della Coppa del Mondo di Paratriathlon sempre in Italia.

Il triathlon italiano è appena reduce dal successo mondiale nel paratriathlon nella Gran Final a Pontevedra, in Spagna (22-24 settembre) della padovana Francesca Tarantello, assieme alla guida Silvia Visaggi che hanno vinto l’oro nella categoria PTVI. L’Italia ha vinto anche un bronzo mondiale con Angelica Prestia nel triathlon super sprint femminile categoria Under 23.