Roma medievale al Museo di Roma

Fino al 5 febbraio 2023 il Museo di Roma di Palazzo Braschi, a due passi da piazza Navona, ospita la mostra “Roma medievale. Il volto perduto della città”, a cura di Anna Maria D'Achille e Marina Righetti, che racconta il volto perduto e poco noto della Roma tra VI e XIV secolo con 160 opere tra mosaici, affreschi e opere mobili. L'immersione nella realtà del Medioevo romano è approfondita analizzando le ricche committenze di papi e cardinali, l'attività di artisti e botteghe artigiane, in un percorso nei luoghi simbolo della città dove si avvicendavano pellegrini e imperatori, come San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore. Interessanti le sezioni dedicate alla devozione popolare romana, con un focus dedicato alle icone mariane ancora oggi custodite nelle chiese della città, e quella dedicata alla comunità ebraica che si installò a Roma già a partire dal II secolo a.C., che dimostrano come Roma sia stata lungo tutta la sua storia centro di un fitto intreccio di culture

