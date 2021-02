Roma, Milano e Napoli: gli epicentri politici

Ma anche di Mario Monti, premier e senatore a vita. Una carica che riporta alla memoria il milanese Cesare Merzagora, finanziere prestato alla politica e mai iscritto a nessun partito che, dopo un incarico da ministro nel governo di Alcide De Gasperi, fu senatore per dieci legislature. Nominato senatore a vita nel 1963, è rimasto in questa carica per 28 anni. Un primato, insieme all’altro: unico presidente supplente della Repubblica dopo il malore e le dimissioni di Antonio Segni.

Napoli tra Dc e Pci

A Milano non è riuscito quello che è successo a Napoli, la terza città “più governativa” con 53 politici e 154 incarichi: eleggere due capi di Stato, Giovanni Leone e Giorgio Napolitano (ai quali va aggiunto il capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola). Figli delle due principali famiglie politiche italiane, Democrazia cristiana e Partito comunista, ne riflettono anche le diverse storie: Leone diventò presidente del Consiglio senza mai essere stato (né prima, né dopo) ministro ma ricoprendo un ruolo istituzionale, come quello del presidente della Camera per poi salire al Colle.

Napolitano divenne ministro solo dopo la caduta del Muro di Berlino, a 71 anni (ma anche lui era passato per la presidenza di Montecitorio): fu il primo ex comunista al Viminale e al Quirinale.

Come per la Lombardia con Letizia Moratti (già sindaco di Milano) e Roberto Formigoni (a lungo presidente di regione) tra i ministri e sottosegretari si ritrovano gli amministratori locali della regione: come l’ex sindaco di Napoli e il governatore della Campania che, in questo caso, sono la stessa persona, Antonio Bassolino (nato ad Afragola). Nella lista campana non compare l’attuale governatore Vincenzo De Luca per un fatto anagrafico: nato a Ruvo del Monte, in provincia di Potenza, arrivò ancora piccolo a Salerno, città che poi ha guidato per molti anni.

Il caso Sassari

Messo da parte l’asse Roma-Milano-Napoli merita una deviazione l’epicentro politico più famoso fuori dal continente: Sassari. Qui si sono incrociati i destini di alcuni protagonisti della storia repubblicana: i democristiani Antonio Segni (che della Dc fu tra i fondatori) e Francesco Cossiga da una parte, i comunisti Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. Tutti allievi, in epoche diverse, dello stesso liceo cittadino, “Domenico Alberto Azuni”.