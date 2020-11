Roma-Milano, la grande fuga dei passeggeri. In un anno cancellati l’80% dei treni e degli aerei Alitalia ha ridotto i voli a 4 frequenze al giorno dalle 20 di un anno fa. Trenitalia ha tagliato i treni da 52 a 12 in ciascuna direzione, Italo da 30 a 3 di Gianni Dragoni

(ANSA)

Alitalia ha ridotto i voli a 4 frequenze al giorno dalle 20 di un anno fa. Trenitalia ha tagliato i treni da 52 a 12 in ciascuna direzione, Italo da 30 a 3

5' di lettura

Era la rotta d’oro del traffico d’affari. Con oltre 6 milioni di passeggeri all’anno che facevano la spola tra Roma e Milano su treni e aerei. Il Coronavirus ha abbattuto drasticamente il traffico e i collegamenti. Quest’anno i passeggeri totali sulla rotta potrebbero essere solo 600-700mila, secondo stime ufficiose.

Il treno aveva il 75% del mercato

Con l’alta velocità ferroviaria, che ha celebrato i dieci anni nel dicembre 2019, il treno è diventato il mezzo preferito per chi viaggia tra i due capoluoghi. Prima del Covid, nel 2018 e 2019 circa il 70-75% dei passeggeri ha viaggiato in treno. L’aereo è sceso al 15-20%, mentre nel 2008 aveva una quota di mercato del 50 per cento e il treno solo del 37 per cento.

Loading...

Leggi anche Alitalia, tamponi rapidi sui voli da Roma a Milano Linate dal 16 settembre

Ai tempi d’oro con Alitalia 2,5 milioni di passeggeri l’anno

Chi piange di più è Alitalia. Adesso tra Roma Fiumicino e Milano Linate fa appena 4 frequenze al giorno (cioè voli tra andata e ritorno), erano sette al giorno fino a ottobre e circa 20 l’anno scorso. Il calo è dell’80 per cento in 12 mesi. Dopo l’arrivo dei Capitani coraggiosi (2009) guidati da Roberto Colaninno e in seguito all’assorbimento dell’unico concorrente, Air One, la compagnia era arrivata a fare circa 30 frequenze al giorno (corrispondenti a 60 voli totali sommando le due direzioni) tra Fiumicino e Linate. Era la rotta con i prezzi più alti d’Europa. Forse l’unica sulla quale Alitalia faceva profitti anche quando il bilancio era in profondo rosso. Con l’alta velocità ferroviaria il traffico aereo sulla tratta è andato in picchiata, più che dimezzato. Nel 2008 sulla Roma-Milano Linate ci sono stati 2.479.676 passeggeri (la somma nelle due direzioni), secondo i dati pubblicati dall’Enac.

Nel 2018 traffico ridotto a 1,1 milioni

Nel 2018 i passeggeri sulla stessa tratta sono stati 1.095.824, cioè -56 per cento rispetto al 2008. Meno indicativo il dato del 2019, perché l’aeroporto di Linate è stato chiuso tre mesi. L’anno scorso i passeggeri da Fiumicino a Linate sono stati 770.661 (-30%). La chiusura dello scalo cittadino ha fatto recuperare traffico a Malpensa. Sulla rotta da Fiumicino a Malpensa l’anno scorso il traffico è aumentato a 421.965 passeggeri, dai 242.114 del 2018 (+74%).

In settembre tra Fiumicino e Linate 24.518 passeggeri

Dal primo ottobre scorso Alitalia non vola più da Malpensa. Quest’anno non sono stati finora pubblicati dati sul traffico Roma-milano. Si conosce però il dato di settembre, comunicato dal commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, in un’audizione alla Camera: 24.518 passeggeri sulla Roma-Linate e 6.160 sulla Roma-Malpensa, con aerei riempiti per circa il 51% dei posti.