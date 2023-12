Roma, parte il piano 5G: firmato contratto da 97,7 milioni con Boldyn Networks

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Cento piazze e strade limitrofe con circa 850 hotspot wi-fi6 di ultima generazione, copertura di tutte le stazioni e lungo le linee esistenti della metropolitana, con le insegne trasformate in access point,oltre 2mila smart cells installate in tutta la città, punti per la copertura wi-fi indoor in sette edifici della Pubblica amministrazione, 1.800 sensori Internet of Things per lo sviluppo di soluzioni smart e 2mila telecamere ad alta definizione che andranno ad aggiungersi alle 7mila già esistenti. Partiranno all’inizio del 2024 i lavori per il piano Roma5G, la rete ad alta tecnologia inserita tra i progetti del Giubileo 2025. A dare l’annuncio è stato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, dopo la firma del contratto da 97,7 milioni, di cui 20 pubblici, con Boldyn Networks, la società guidata dal cofondatore e Ceo Luca Luciani e per l’Italia da Antonino Ruggiero che si è aggiudicata l’appalto integrato lo scorso agosto.

5G e Wi-Fi, Gualtieri "Roma avrà infrastruttura tra le più avanzate"

Il 5G romano parlerà canadese

Il progetto di partenariato pubblico-privato, nato da una manifestazione d'interesse nel maggio del 2022 e illustrato per la prima volta il 16 marzo scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 17 marzo) dopo il via libera della Giunta capitolina alla delibera che lo ha riconosciuto di interesse pubblico, vedeva come alleata proprio Bai Communications, controllata dal fondo pensioni canadese Cppib che ha investimenti attivi in Europa per 61,5 miliardi: da giugno nell’emisfero occidentale la società ha cambiato nome in Boldyn Networks.

Loading...

Il bando e i ricorsi al Tar (respinti)

Il dipartimento Trasformazione digitale ha successivamente predisposto la procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto, che prevede una concessione per 25 anni (di cui 130 giorni lavorativi per la progettazione definitiva ed esecutiva e 1.306 giorni per l'esecuzione dei lavori) dal valore stimato di 505,7 milioni. Il bando è stato pubblicato a fine aprile. I colossi delle Tlc, da Vodafone a Tim, si sono rivolti al Tar criticando la distorsione della concorrenza, ma il tribunale amministrativo del Lazio non ha accolto le richieste di sospensione cautelare e da ultimo il 30 novembre ha sottolineato come la scelta di Roma Capitale «sia sostanzialmente conforme al quadro normativo euro-unitario e nazionale».

Le contestazioni dell’Antitrust

L’Antitrust ha invece contestato «la creazione della rete 5G interamente ex novo senza tener conto delle infrastrutture esistenti» e l’assenza di richiesta ai partecipanti della titolarità dei diritti d’uso di frequenze, con il rischio che «la costruzione di un'infrastruttura gestita da un soggetto differente dai titolari di frequenze non garantisca la continuità del servizio e la sua efficienza». Il Campidoglio ha promesso chiarimenti ed è andato avanti: il 2 agosto Boldyn Networks Italia in raggruppamento temporaneo con Ifm Italiana Facility Management, Alfredo Cecchini Srl e Unidata, si è aggiudicata la gara.

Nel 2024 la posa della fibra in cento piazze

Il piano entra ora nel vivo, con un cronoprogramma che continua ad essere serrato: entro la fine del prossimo anno sono previsti la posa della fibra in cento piazze, il completamento delle rete 5G sulle fermate lungo il percorso giubilare della metro A e il 50% dei lavori sulla metro B. Entro giugno 2025 toccherà alle fermate restanti della linea A e al 75% della B, che saranno terminate entro dicembre 2025, e al 50% della metro C (il 75% entro dicembre e il 100% entro giugno 2026), nonché all’attivazione dei servizi wi-fi sulle cento piazze e all’installazione dei sensori IoT e delle telecamere (il 75% sarà però già operativo entro il Giubileo). Più lunghi i lavori per le smart cells, che si concluderanno entro il 2027.