Roma potrebbe avere presto il suo Palazzo della Moda: è questo l’obiettivo della mozione approvata in settimana dalla giunta della città. L’edificio che ne sarà la sede è già stato individuato: si tratta di un palazzo del Quattrocento di proprietà del Comune in via dei Soldati 25/C, rientrato a giugno in possesso dell’amministrazione dopo lo sfratto del locale che vi aveva sede, a causa di morosità. Una posizione privilegiata, accanto a Piazza Navona e al Pantheon, e a due passi dalla sede di uno dei marchi storici della città, Bulgari, sul Lungotevere Marzio.

«Non sarà un museo tradizionale, statico, con abiti sotto teca - spiega Carola Penna, presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale -. Lo immaginiamo come un luogo di contatto con le realtà produttive della città, come le botteghe storiche e gli atelier, ma anche un centro di creatività che dialoghi con le accademie e le scuole della città e del territorio».

Il sistema moda della Capitale è composto dai big, dunque marchi storici internazionali (Bulgari, Fendi, Valentino), dagli atelier couture come quelli di Gattinoni e Renato Balestra, dagli archivi di quelli non più in attività (come quello delle Sorelle Fontana) e da un fitto tessuto di sartorie, laboratori, botteghe artigiane, queste ultime messe a rischio anche dai costi crescenti degli immobili: a febbraio, per esempio, dopo 130 anni di attività in via Quintino Sella ha chiuso l’atelier delle Sorelle Antonini, celebre per i suoi magistrali plissé. Creare un punto di contatto, e che sia anche sostegno, fra grandi e piccoli è l’anima del progetto.

«Vorremmo anche organizzare eventi aperti al pubblico, magari anche promuovere un tour delle realtà più importanti della moda romana, per far conoscere il saper fare, il dietro le quinte di un prodotto - prosegue Penna -: potremmo fornire una sorta di “passaporto” da far timbrare nelle varie tappe, come nei pellegrinaggi». Il primo passo è stato fatto. Il prossimo è fissato per settembre: «Ci sarà un confronto con l’assessore al Patrimonio, dopodiché vorremmo avviare i bandi. L’ideale sarebbe dar vita a un progetto in co-partecipazione pubblica e privata».