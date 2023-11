Roma, in ripresa il mercato delle case vacanza

Roma Sud

A Roma Sud invece i prezzi sono più stabili (+0,2%), nonostante alcune eccezioni. A Ostiense per esempio, a causa della richiesta di bilocali da mettere a reddito come casa vacanza, i piccoli tagli hanno subito un rialzo dei valori, avvicinandosi ai prezzi dei trilocali. Complice anche la vicinanza dell’Università Roma Tre, che chiama studenti e investimenti dei genitori; il target infatti è molto giovane, e si orienta su bilocali e trilocali fino a 350 mila euro. L’area a ridosso del Gazometro, via del Commercio, via Acerbi e via del Porto Fluviale, dove si concentrano case d’epoca dei primi anni del 1900, vede gli immobili in buono stato arrivare a valori medi di 4000-4500 euro al mq. Stesse quotazioni per le abitazioni situate sul lato opposto rispetto a via Ostiense, dove sorge un’area di condomini anni ’70. Prezzi più bassi, 3600 euro al mq, nei pressi del Tevere verso la Basilica di San Paolo. Le uniche nuove costruzioni, situate in via del Porto Fluviale, arrivano invece a 6000-7000 euro al mq.

Mercato completamente diverso nella zona dell’Aventino, una delle più esclusive della città, dove acquistano professionisti che lavorano presso la Fao. Oltre a condomini signorili ci sono ville singole importanti. I prezzi medi si aggirano intorno a 7000 euro al mq. Il nuovo in piazza Albania ricavato in una ex sede della Bnl, si scambia a prezzi medi di 10 mila euro al mq. Sul mercato delle locazioni si registra un notevole ricorso al canone concordato. Per un bilocale si spendono intorno a 800 euro al mese.

In zona Eur, dove vanno avanti i lavori per la ristrutturazione di tre importanti Torri del ministero delle Finanze, dove si trasferirà la sede di Trenitalia con circa 3000-4000 persone, ci sono aspettative positive per il mercato delle compravendite e delle locazioni. Maggiore interesse da parte di chi vuole avviare un’attività di ristorazione. Al momento gli operai che lavorano al progetto e le società interessate hanno alimentato il mercato delle locazioni, con una domanda importante di case in affitto. Si sono stipulati soprattutto contratti a canone libero e per un bilocale si sono registrati canoni medi di 800-1000 euro al mese. L’aumento dei tassi di interesse non ha impattato sul mercato di Eur Centro, dove insiste una clientela caratterizzata da un’ottima disponibilità di spesa e che acquista tagli ampi, 120-140 mq, per avere una stanza in più. Si tratta quasi sempre di famiglie che lavorano nelle aziende della zona e che hanno la possibilità di lavorare in smart working. I prezzi medi si aggirano intorno a 4000 € al mq. Si segnala una maggiore sofferenza, soprattutto in termini di aumento dei tempi di vendita, nella zona di Eur Dalmata dove c’è un maggiore ricorso al credito. Le case sono meno costose e hanno valori medi di 3500 euro al mq. In entrambe le aree non si segnalano interventi di nuova costruzione ma c’è sicuramente un maggior apprezzamento per le soluzioni in buono stato maggiormente apprezzate soprattutto alla luce dell’aumento dei costi delle materie prime.

Roma Est

Spostandosi infine verso San Giovanni - Roma Est, i valori immobiliari aumentano dello 0,9 per cento. Da via Casilina fino a Centocelle Vecchia, i prezzi sono in aumento per una forte domanda e una bassa offerta. Situata prima del Grande raccordo anulare infatti, si trova a tre fermate della linea C della metropolitana, e non è lontana dall’Università Tor Vergata. Qui, un monolocale si affitta intorno a 600 euro al mese. Questo porta ad avere anche degli acquisti per investimento nonostante la maggioranza di essi siano realizzati da coppie o coppie con un bambino. L’offerta include condomini degli anni ’50, con tagli da 40 a 90 mq, a volte anche privi di ascensore. Poche le nuove costruzioni in corso e i prezzi medi si aggirano intorno a 3700 euro al mq. L’aumento dei tassi di interesse non si è fatto sentire visto che spesso si acquista con capitale proprio o con bassi importi di mutuo.

In lieve ribasso i valori nel Villaggio Prenestino quartiere periferico di Roma dove, negli anni, sono stati realizzati numerosi acquisti di giovani coppie tramite mutui Consap. I trilocali hanno prezzi compresi tra 110 e 120 mila euro, mentre le soluzioni di nuova costruzione in corso hanno subito un rallentamento a causa dell’aumento dei costi, e si trovano sui 3000 euro al mq. Compreso tra i quartieri Prenestino e Collatina, Villaggio Prenestino offre condomini degli anni ’70-’80 e villette a schiera con giardino molto richieste dopo la pandemia. Queste sono più recenti e risalgono alla fine degli anni 2000. Molte compravendite sono realizzate con intento migliorativo, soprattutto per garantirsi uno spazio esterno.