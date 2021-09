Roma scommette su hotel e residenziale per attrarre gli investimenti

4' di lettura

Caput mundi, lo è stata. Caput investimenti è la scommessa da vincere in meno di 10 anni. Un patrimonio storico e architettonico unico al mondo, un’attrattività turistica che ha portato 46,5 milioni di presenze in città nel 2019, con 1.036 hotel e 51.000 camere, 162 mq di verde per abitante. E poi 12 università per 190mila studenti. Insomma, i presupposti ci sono tutti per rilanciare gli investimenti immobiliari nella capitale, che resta all’ombra di Milano per progetti di rigenerazione urbana e investimenti esteri. Analizzarne lo stato di salute, individuarne le opportunità e intervenire sui punti deboli.

È quanto emerge della ricerca svolta da Scenari Immobiliari – in collaborazione con Fabrica Immobiliare Sgr – dal titolo Roma 2030. La capitale nel nuovo scenario internazionale, che analizza lo stato di salute della città e, sulla base di dati e pareri autorevoli, intende evidenziare le opportunità di rinascita che la città sta mostrando in questo momento, a dispetto della percezione non positiva che aleggia nell’opinione pubblica.

Loading...

LA CLASSIFICA INTERNAZIONALE Loading...

L’analisi

«Dalla nostra analisi sulla città di Roma – dichiara Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari – emerge una prospettiva differente rispetto alla percezione dominata da luoghi comuni e stereotipi che in questo ultimo decennio è andata per la maggiore. Anche se in questo periodo Roma ha sofferto di una mancanza di visione e pianificazione strategica in grado di farla evolvere a una velocità adeguata al momento storico, la città ha continuato a mostrare la sua resilienza e la sua capacità di recepire i principali cambiamenti in atto. Possiede, inoltre, un mercato immobiliare attrattivo per gli investitori. A Roma, infatti, sono sufficienti vent’anni per ripagare un investimento immobiliare standard con il reddito da locazione, a fronte di periodi ben più lunghi in città come Berlino, Parigi, Madrid o Londra, dove si possono superare anche i trent’anni. Un fattore che la candida a ragione fra le prime tre città europee da cui sono attese nei prossimi anni le migliori performance immobiliari. A questo si aggiungono le prospettive di ripresa del Paese connesse alla realizzazione dei prossimi cinque anni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Molto c’è ancora da fare sicuramente, ma questi sono i numeri da cui Roma parte, ed è utile darne conto senza pregiudizi e distorsioni. Roma torna ad essere la città delle opportunità».

«Abbiamo voluto promuovere questa ricerca – commenta Giovanni Maria Benucci, amministratore delegato di Fabrica Immobiliare Sgr – perché crediamo che i privati – anche in un contesto in cui la governance si è spesso dimostrata non all’altezza – possano e debbano fare la propria parte. Lo spazio esiste nella struttura di una città da sempre capace di trascendere il contingente e che si candida a cogliere gli obiettivi di sostenibilità della città del futuro, perché i suoi fondamentali storici – ben testimoniati dai dati raccolti nella ricerca – sono quelli di una città accessibile, resiliente ed eccezionalmente verde. I privati possono e debbono cogliere quest'opportunità, fungendo così da stimolo anche al governo cittadino».

«La ricerca – sostiene Alessandro Caltagirone, vice presidente di Immobiliare Caltagirone – evidenzia una completa scollatura tra la situazione oggettiva di una città con tutti i requisiti giusti per accogliere nuove aziende, per accogliere i turisti e per chi vuole semplicemente viverci e una immagine opaca basata su luoghi comuni. È necessario che ognuno faccia la propria parte per far conoscere Roma per come è e non per come si dice che sia».

L’attrattività della Capitale ha implicazioni positive anche sul mercato immobiliare. Dopo un periodo recente caratterizzato da una stabilità dei prezzi medi degli immobili in centro città, con un calo della periferia, Roma è lanciata verso grandi opportunità di recupero nei prossimi anni, potenzialmente tra le più alte in Europa. Le previsioni di crescita per i prossimi 5 anni pongono, infatti, la Capitale al secondo posto tra le città analizzate, con un incremento potenziale del 15,4% in cinque anni, secondo solo a Parigi, con più 19,3 per cento.