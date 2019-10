Roma, si dimette il Cda di Ama Il confronto con il Campidoglio legato all'approvazione del Bilancio 2017 si trascina da tempo e ha già portato alla defenestrazione dell'ex presidente Lorenzo Bagnacani e poi alle dimissioni dell'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, la cui delega è stata assunta ad interim dalla sindaca Virginia Raggi

1' di lettura

Si è dimesso il Cda di Ama, la municipalizzata del Comune di Roma che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della Capitale. La decisione della presidente Luisa Melara, dell'amministratore delegato Paolo Longon i e del consigliere Massimo Ranieri arriva a poco più di 100 giorni dal loro insediamento (il 19 giugno) dopo l'inasprimento del confronto con il Campidoglio sul bilancio 2017.

La rottura è legata all'inserimento o meno nel bilancio di due anni fa di 18,3 milioni di euro di extra costi relativi a servizi cimiteriali che l'Ama vorrebbe iscrivere fra i crediti ma che il Comune non intende riconoscere perché li considera non dovuti. Neanche la collocazione dei 18 milioni in un "fondo rischi" ha evitato lo strappo del Cda con l'amministrazione comunale che il 28 settembre aveva precisato di non avere intenzione di approvare «un bilancio redatto in maniera non corretta e contenga valutazioni di trattamento contabile già in precedenza non avallate dal Comune».

La vicenda dei 18 milioni di extra costi che si trascina da tempo e ha già portato alla defenestrazione dell'ex presidente Lorenzo Bagnacani e poi alle dimissioni dell'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, la cui delega è stata assunta ad interim dalla sindaca Virginia Raggi.

PER APPROFONDIRE: Roma, l'ex ad Ama: da Raggi pressioni sul bilancio. Nuova lite M5S-Lega