Roma si ferma per lo sciopero delle partecipate. In Ama adesioni al 75% Partecipazione da record, circa il 90%, anche tra i dipendenti di Roma Metropolitane, la società nata per programmare e appaltare le opere di mobilità di cui recentemente il Comune ha disposto la liquidazione. Chiusi anche gran parte degli asili comunali per l'assenza dei bidelli che curano i servizi di pulizia e portineria per conto di Roma Multiservizi di V.N.

2' di lettura

" Venerdì nero" a Roma per lo sciopero generale dei servizi locali indetto dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil di tutte le società partecipate del Campidoglio contro il riassetto voluto dall'amministrazione M5S. A preoccupare è soprattutto la raccolta dei rifiuti affidata alla municipalizzata Ama: per il segretario regionale Natale Di Cola (Cgil), l'azienda stima «un'adesione di oltre il 75% dei lavoratori al primo turno». «Per avviare il servizio sono dovuti scendere in campo i dirigenti compreso il presidente Stefano Zaghis che nel suo territorio ha trovato due persone», ha spiegato Di Cola.

Partecipazione da record, circa il 90%, anche tra i dipendenti di Roma Metropolitane, la società nata per programmare e appaltare le opere di mobilità di cui recentemente il Comune ha disposto la liquidazione. L'astensione promossa dai sindacati ha causato anche la chiusura di gran parte degli asili comunali per l'assenza dei bidelli che curano i servizi di pulizia e portineria per conto di Roma Multiservizi. Problemi inevitabili anche per i trasporti pubblici locali gestiti da Atac e Roma Tpl per l'astensione dal lavoro indetta da alcune sigle sindacali autonome tra le 8.30 e le 17 in aggiunta a quello proclamato dai confederali che si svolgerà dalle 20 a fine turno. Sul suo profilo Twitter Atac comunica la chiusura al traffico passeggeri della metro C, mentre la linea A è attiva con lievi riduzioni di corse. Annunciate anche possibili cancellazioni delle corse di diverse linee bus.

«Roma non si merita di essere governata così. Questo sciopero generale è stato indetto il 1 ottobre quando è stato chiesto l'intervento della forza pubblica contro i lavoratori di Roma Metropolitane in prevalenza donne. Vergogna. Su questo fatto certo che è uno sciopero politico», spiega Alberto Civica (Uil), dal palco eretto in piazza del Campidoglio, dove si svolge la manifestazione di protesta dei sindacati. Snocciolando i dati sull'alta adesione Di Cola trova la conferma del «grande malessere vissuto dai lavoratori». Per Carlo Costantini (Cisl) «il patto "Fabbrica Roma"» con la sindaca Virginia Raggi «non è mai partito». «Dopo tre anni dall'elezione di Raggi abbiamo una Roma abbandonata. Oggi il mondo del lavoro è totalmente in crisi e sta riachiando per la gestione di questa amministrazione», attacca invece Ermenegildo Rossi (Ugl).

LEGGI ANCHE: Sciopero generale, tutto quello che c'è da sapere