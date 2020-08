Roma, una supercar in abito da sera Ferrari sbarca in un nuovo mercato Maranello punta a strappare clienti da altri marchi con un’inedita coupé gran turismo. Stile elegante, interni dominati dall’hi-tech e sotto il cofano anteriore il pluripremiato V8 da 620 cv di Mario Cianflone

Maranello punta a strappare clienti da altri marchi con un’inedita coupé gran turismo. Stile elegante, interni dominati dall’hi-tech e sotto il cofano anteriore il pluripremiato V8 da 620 cv

3' di lettura

È una Ferrari «aliena», nella quale contano eleganza estetica, comfort di bordo e tecnologia, ovviamente senza mettere in discussione le prerogative del marchio: prestazioni esuberanti e guidabilità eccelsa in qualsiasi condizione. La nuova Roma è questo: una coupé a motore anteriore V8 che in virtù di un listino di che parte da poco più di 200mila euro, punta a conquistare nuove schiere di ferraristi, magari tra coloro, comunque molto fortunati, che puntavano su una Porsche 911 Turbo S o su una Aston Martin. Insomma, un nuovo terreno di conquista per il cavallino rampante.

Più che sui numeri, peraltro (come è giusto che sia) impressionanti della scheda tecnica, la Roma fa leva su altri fattori, la sua linea pulita, non gridata (ma comunque definita dalle leggi dell’aerodinamica) non punta a fare clamore, scatenare un rumore visivo di un ormai démodé effetto wow fatto di muscoli ed esibizione di forza brutta. Qui domina l’understatement: l’essere e non l’apparire di uno stile, definito dal centro design guidato da Flavio Manzoni, esibisce linee morbide, classiche con l’innesto di elementi molto moderni come i proiettori led anteriori divisi in due parti o la calandra anteriore che, forata, contribuisce a creare un’espressione frontale modernamente sportiva, quasi da supercar elettrica. Allo stile contribuiscono proporzioni appropriate: la vettura è lunga 4.656 mm, larga 1.974 mm e alta 1.301 millimetri. Il posteriore, muscoloso al punto giusto, è dominato dai gruppi ottici posteriori e dai quattro scarichi che diffondono il sound, tutto Ferrari, del pluripremiato V8 biturbo 3.855 cc che con da 620 cv e 720 Nm fa scattare la GT di Maranello da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi e da 0-200 km/h in 9.3 secondi. Supera i 320 km/h. Abbiamo provato la nuova gran turismo 2+2 (i posti dietro sono di fortuna) sulle affascinanti strade del Monferrato.

Il V8 Ferrari si conferma una certezza: esuberante, potente ben al di là di quanto sarebbe necessario, con un sound molto Ferrari e soprattutto abbinato a un cambio F1 a 8 rapporti di nuova concezione che è davvero strepitoso grazie a una logica di controllo che lo rende fulmineo ai limiti del telepatico in upshift e downshift. Freni, sterzo e sospensioni, abbinati ad un autotelaio super rigido e a una aerodinamica rigorosa fanno il resto cioè trasformare una supercar in vettura godibile tutti i giorni in grado di rassicurare in strada o di scatenare scariche di adrenalina. Gli Adas, cioè i sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, sono optional così si può scegliere se si vuole una Ferrari da guidare e dominare o una GT sempre confortevole nei lunghi viaggi.

A bordo si nota una vera rivoluzione digitale, la plancia, divisa in due parti, è dominata dall’elettronica e dal comandi touch. Il volante multi-funzione infatti non presenta pulsanti fisici, ad eccezione del classico Manettino per impostare le modalità di guida (Wet, Comfort, Sport e Race). Tutti i comandi sono touch, compreso quello di avviamento a dire il vero di uso non troppo intuitivo.

Il cluster strumenti, digitale e personalizzabile e configurabile, con display da 16 pollici è per Ferrari un salto quantico: una rossa così non si era mai vista. I puristi del marchio e i fan degli strumenti meccanici storceranno il naso, ma finalmente una nota di contemporaneità ci stava tutta. Anche per competere con gli altri brand del gotha automobilistico dell’era digitale connessa.