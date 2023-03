Roma, alle Terme di Caracalla il 76° Gran premio della Liberazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma torna capitale del ciclismo con il 76° Gran Premio della Liberazione, storica corsa ciclistica su strada inserita nel calendario della Uci - Unione ciclistica internazionale e della Fci – Federazione ciclistica italiana.

Considerata una vera e propria classica internazionale del ciclismo giovanile, conosciuta con l'appellativo di “mondiale di primavera”, la corsa riservata agli under 23 che ha consacrato negli anni grandi fuoriclasse del ciclismo professionistico tra i quali Gianni Bugno, Matteo Trentin e Matthew Goss, tornerà protagonista dal 23 al 25 aprile sul tradizionale tracciato delle Terme di Caracalla.

Le novità

Tante le novità di questa edizione, organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Terenzi sport eventi, tra le quali l'istituzione del titolo a squadre e il passaggio alla categoria internazionale (1.1 MJ) della gara maschile juniores, che si aggiunge così alle già internazionali U23 e Donne elite.

Cenni storici

Il Gran premio della Liberazione è tra gli eventi sportivi più longevi della Capitale. Dalla prima edizione che si corse il 25 aprile 1946 in una Roma ancora ferita dalle macerie e provata dai lutti della guerra, divenne anche la prima gara internazionale in Europa a ospitare atleti dell'Est in occasione dei Giochi olimpici di Roma del 1960, quando agli atleti di quei Paesi era vietato il salto di qualità tra i professionisti.

Non solo grande ciclismo

Dal 23 al 25 aprile la libertà e lo sport si uniranno in una tre giorni imperdibile nella quale chiunque – bambini, adulti, famiglie, anziani e diversamente abili – potrà avvicinarsi al mondo della bicicletta grazie alla presenza di un villaggio allestito all'interno dell'anello del circuito di gara che ospiterà stand, incontri, mostre e numerosi eventi collaterali per esaltare tutto ciò che le ruota intorno: lo sport giovanile e il suo sistema valoriale, l'attività fisica all'aria aperta, la mobilità sostenibile, l'educazione stradale, i concetti di green city e di sport city, il cicloturismo e l'urban cycling.Attesissime le pedalate “Kids Race-Liberazione giovanissimi” per i più piccoli e l'amatoriale “Bike4Fun - Pedalata del dono e dei donatori”, 10 km cicloturistici nel territorio del Municipio VII e tra le Terme di Caracalla e il Parco della Caffarella per sostenere la missione di Aned - Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto. in collaborazione con Aido e Parco regionale dell’Appia antica. Grazie alla collaborazione con il Mim - ministero dell’Istruzione e del Merito la manifestazione promuoverà inoltre un progetto di educazione stradale dedicato alle scuole.