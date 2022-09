Roma travolta da un’insolita Udinese. Inter, dopo il derby perso c’è la prova Bayern

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Dove eravamo rimasti? Alla Roma che vuole tentare il gran salto? Che è pronta ad essere inserita nel nobile club delle favorite? Come non detto: ricominciamo da capo. Mentre rimbomba ancora l’eco della caduta dell’Inter nel derby col Milan, anche la Magica si schianta in Friuli contro l’Udinese che la raggiunge in classifica. Un pesantissimo 4-0 che s’abbatte come un tornado sulla squadra di Mourinho, quasi irriconoscibile rispetto alle precedenti partite che l’avevano portata al comando. Una serata da incubo, propiziata in avvio da una surreale follia di Karsdorp che di petto, per servire il suo portiere, offre un perfetto assist ad Udogie. Una follia che manda in tilt l’intera squadra che dopo, per recuperare, si espone alle rasoiate dell’Udinese che ancora va in rete con Samardzic, Pereyra e Lovric.

Roma, una notte da dimenticare

Ai giallorossi gira tutto storto. Anche un evidente rigore per spinta di Becao su Celik viene negato dall’arbitro Maresca. Ma sono dettagli. La verità vera è che, colpita a freddo la Roma, non riesce più a riorganizzarsi. Si salvano solo Dybala e Matic mentre lo stesso Mourinho fa il parafulmine («Ci sono stati tanti errori individuali, ma l’unico responsabile sono io») per evitare che la batosta abbia altre ripercussioni in futuro. Non è un ridimensionamento, ma certo un brutto colpo che fa riflettere sulla stranezza di questo campionato, ancora tutto da decifrare. Una sorta di ascensore, che va su e giù senza gerarchie definite. Una giostra impazzita dove si alternano giocate sontuose (quelle di Leao, per esempio) a maldestri errori da principianti.

Loading...

Si era detto che questo campionato (partito a mercato ancora aperto e con lo stop di quasi due mesi per il Mondiale) avrebbe patito diverse conseguenze. Ebbene, quasi tutte le favorite sono ancora in ritardo di condizione e penalizzate da una girandola di infortuni. Lo stesso Milan, brillante e straripante nel derby, la settimana prima aveva a malapena pareggiato col Sassuolo. Ora in vetta (11 punti) ci sono i rossoneri col Napoli. Ma se questo lunedi l’Atalanta batte il Monza (compito non impossibile visto che la squadra di Berlusconi e Galliani finora non ha fatto un punto), potrebbe addirittura trovarsi al comando a quota 13.

Milan in festa, l’Inter dallo psicanalista

Povero Simone Inzaghi: facciamo qualcosa per lui. Lo avete visto dopo subito dopo il derby? Pallido, esangue, come se gli fosse passato sopra un tir. «Dopo il pari dei rossoneri si è spenta la luce, prendiamo troppi gol, il responsabile sono io», ha sussurrato il tecnico interista con un filo di voce.

Parlare cosi gli fa perfino onore. Ma Inzaghi non esageri con il mea culpa: gli allenatori nel calcio pesano, ma fino a un certo punto. Se l’avversario può contare su un Leao che inventa due gol stupendi e un assist d’oro per Giroud, diventa complicato trovare le contromisure adeguate. Se in più ti manca Lukaku, sui gol del quale è stata impostata la stagione dell’Inter, e Handanovic (a differenza di Maignan) va spesso e volentieri a farfalle, allora uscire dal derby a testa alta è quasi impossibile.