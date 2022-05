«Roma, il turismo vede la ripresa Avanti con il termovalorizzatore»

Oltre al turismo, ci sono altri comparti in ripresa?

Il settore edile, grazie al superbonus. È vero che in parte inciderà il rincaro delle materie prime, ma il comparto è solido e il mercato non si bloccherà.

Oltre a Unindustria, Regione Lazio, gli atenei, anche la Camera di commercio sostiene il Rome Technopole, il progetto del Politecnico di Roma e del Lazio che ha avuto il primo via libera dal ministero. Che importanza ha per il territorio?

La domanda vera è: perché non lo abbiamo fatto 30 anni fa? Imprese e innovazione sono abituate a dialogare, ma mancava un punto di incontro tra economia e sapere. Il territorio avrà un vantaggio enorme: possiamo dare valore a tutte le nostre energie intellettuali.

Nel 2025 a Roma ci sarà il Giubileo, nel 2033 il Bimillenario della nascita di Gesù. In mezzo, nel 2030, potrebbe esserci l’Expo. Roma è in grado di diventare la città dei grandi eventi?

Roma può ambire ad avere un grande evento ogni due mesi, penso anche ai grandi concerti e agli eventi sportivi. La Capitale è l’unica città che potenzialmente può assorbire queste manifestazioni senza paralizzarsi. Ma deve dotarsi di strutture e relazioni tra gli enti cittadini e statali più strette e durature, e non limitate a un solo grande evento straordinario.

Come sono i vostri rapporti con la Regione?

Abbiamo una collaborazione molto solida, per esempio sul tema dei ristori. Quando finirà l’ombrello dello Stato sui prestiti dovremo affrontare il tema dell’accesso al credito per le piccole imprese.

E con il Comune?

Stiamo definendo dei protocolli per collaborare sul tema delle Smart City, dell’ambiente e del turismo.