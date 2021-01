Roma, Venezia e Milano le città con più hotel in vendita Secondo i dati di Idealista, con 586 strutture in vendita nel 2020, l’offerta – a livello nazionale – rimane sostanzialmente stabile (-1% rispetto a febbraio). Ma è sulle grandi città, Milano, Roma, Venezia che si vedono i primi segnali di cedimento e il moltiplicarsi dei cartelli “vendesi”.

(rostov777 - stock.adobe.com)

Secondo i dati di Idealista, con 586 strutture in vendita nel 2020, l’offerta – a livello nazionale – rimane sostanzialmente stabile (-1% rispetto a febbraio). Ma è sulle grandi città, Milano, Roma, Venezia che si vedono i primi segnali di cedimento e il moltiplicarsi dei cartelli “vendesi”.

3' di lettura

Nel settore alberghiero – quello che più sta soffrendo da quasi un anno per le restrizioni ai viaggi e agli spostamenti causati dal lockdown – l’atteggiamento prevalente è quello del “wait & see”. Ovvero, si attende per capire se e quando ci saranno le condizioni per riaprire (anche grazie alla cassa integrazione per i loro dipendenti). Secondo i dati di Idealista, con 586 strutture in vendita nel 2020, l’offerta – a livello nazionale – rimane sostanzialmente stabile (-1% rispetto a febbraio). Ma...