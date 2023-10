Roma, al via concorso da 474mila euro per la nuova passeggiata dei Fori imperiali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Corsie per il trasporto pubblico, aumento degli spazi pedonali, aiuole e verde come «elemento decisivo del paesaggio». È stato presentato oggi dal sindaco Roberto Gualtieri il bando di concorso internazionale per realizzare la nuova passeggiata archeologica nell'area dei Fori Imperiali di Roma, intorno al Palatino, una delle meraviglie del mondo. Il premio complessivo vale 474.270,17 euro: 135mila euro per il vincitore, 25mila euro per il secondo, terzo, quarto e quinto classificato.

Nei progetti anche realtà virtuale strumenti digitali

C’è tempo fino alle 12 del 29 dicembre per presentare il proprio elaborato. Ai concorrenti si chiede di sviluppare soluzioni progettuali per cinque misure. La prima è l’allestimento di un’articolazione di spazi pubblici che ridisegnino il paesaggio dell’asse di via dei Fori e delle aree contigue, prevedendo elementi di arredo urbano, ma anche strumenti digitali per la comunicazione, la divulgazione, le performance artistiche e la fruizione di realtà virtuali immersive.

La vegetazione come arredo

Le proposte dovranno pensare anche al ripristino e alla cura dei tracciati trasversali di collegamento con la città circostante, che possano garantire l’accesso all’area archeologica e insieme nuovi angoli visuali per ammirarla; all’installazione di attrezzature per l’arredo degli spazi pubblici: alla realizzazione di «un’immagine coordinata» che sappia valorizzare le varie articolazioni del percorso pedonale che comprende via dei Fori, via di S. Gregorio, via dei Cerchi, le salite al Campidoglio e l’accesso da via Cavour; infine, alla vegetazione come arredo e vettore di dialogo tra i luoghi. Il grande anello pedonale immaginato riprende l’idea della Passeggiata di fine Ottocento del ministro Baccelli e punta a connettere via dei Fori, i percorsi di via di San Gregorio, via dei Cerchi, via di San Teodoro e le salite e discese dal Campidoglio.

Gualtieri: «Un regalo ai romani e al mondo»

«Quello che parte oggi è un progetto straordinario, per cui tutti i migliori architetti e urbanisti del mondo ci presenteranno soluzioni», ha affermato Gualtieri. «Vogliamo fare un regalo ai romani e al mondo. La nuova passeggiata si collegherà ai tanti interventi di Caput Mundi (il filone del Pnrr dedicato, ndr), del Giubileo e di Roma Capitale per riqualificare e valorizzare il patrimonio archeologico più importante del mondo, far riscoprire e conoscere l'unità dei Fori e recuperare attraverso l'intreccio di tante dimensioni la stupenda passeggiata archeologica, via dei Fori Imperiali, le passerelle a livello archeologico, i punti di affaccio superiori e poi le nuove stazioni della metropolitana».

Per l’area archeologica centrale in campo 300 milioni

La nuova passeggiata si inserisce nel più ampio ridisegno del centro archeologico monumentale denominato “progetto CarMe”. In campo per la riqualificazione dell’area archeologica centrale di Roma - tra Fori, Colosseo, Colle Oppio, Celio, Terme di Caracalla, Circo Massimo, Foro Boario e Campidoglio - «ci sono quasi 300 milioni di investimenti», ha ricordato il sindaco: ammonta infatti a 282 milioni il valore delle opere statali e comunali da realizzare nel triennio 2025-2027 con fondi Pnrr, Giubileo e bilancio capitolino. All’illustrazione del concorso erano presenti il soprintendente Claudio Parisi Presicce, l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, e il delegato per il progetto dei Fori, Walter Tocci. Che ha sottolineato: «L’obiettivo è riportare i cittadini romani nell’area, innalzando la qualità urbana e rendendo sempre più godibile il patrimonio culturale romano da parte dei cittadini».