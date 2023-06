Romagna: a Riccione con la formula Club del Sole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Club del Sole affronta la nuova stagione con rinnovamenti sia nei servizi sia nell'offerta di prodotto: oltre 300 nuovi lodge di ultima generazione, l'ampliamento delle aree ricreative e dei parchi piscine, come l'installazione di un secondo parco acquatico con Pool Bar al Romagna Family Village di Riccione. Da segnalare il progetto business, Workin' Glamp, un concept innovativo per eventi business 100% open air. Tra i progetti 2023 spiccano la nuova area dedicata a cerimonie ed eventi presso il Desenzano Lake Village affacciato sul Lago di Garda. Per quanto riguarda lo sport, si assiste al potenziamento del progetto Bike Experience e all'installazione di 6 campi da padel nelle strutture del Polo Rimini e Riccione.