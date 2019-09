Romagna, un’impresa su due a caccia di data manager e data analyst Indagine EY per la terza edizione di Fattore R di Ilaria Vesentini

2' di lettura

Innovazione, formazione continua, flessibilità: sono le competenze più importati per affrontare la competizione globale e le imprese romagnole ne sono ben dotate. Sono però a corto di skills sociali e tecnologiche, soprattutto se si parla di data management, cloud computing o information security. È la fotografia scattata da EY, anticipata al Sole-24 Ore, che sarà presentata in occasione della terza edizione di “Fattore R”, il Forum annuale dell'Economia della Romagna che si aprirà venerdì prossimo, 20 settembre, nel centro congressi di Cesena Fiera, per mettere a confronto e a fattor comune forze economiche e istituzionali tra il fiume Sillaro e l’Adriatico.

Intervista a circa 100 aziende

Dopo avere scandagliato nelle due precedenti edizioni i livelli di attrattività e di sostenibilità della Romagna, gli analisti di EY hanno focalizzato quest’anno l’attenzione sulle risorse umane, intervistando un centinaio di aziende per capire come sviluppare e attirare talenti e quali sono le priorità di upskilling e reskilling per sostenere l'innovazione e la crescita tra le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Esiste però un gap da colmare tra le competenze necessarie e quelle realmente disponibili nelle aziende romagnole: il 46% del campione ritiene non adeguate le competenze sociali di cui è dotato e il 43% si reputa sotto-staffato in termini di skill tecnologiche: percentuali comunque inferiori a quelle rilevate da EY nell'indagine nazionale del 2018, ma che salgono se si entra nel dettaglio di specifici ambiti hi-tech. Un imprenditore romagnolo su due lamenta la difficoltà a reperire talenti di data management, così come quelle di information security, cloud computing e business analyst.

Iacovone: presidiare competenze e attrarre i talenti

«Attrarre e sostenere i talenti lungo tutto il ciclo di vita lavorativo è un obiettivo che la Romagna sta perseguendo, ma su cui deve mettere in campo uno sforzo corale più deciso tra imprese, scuole e istituzioni. Presidiare le competenze del futuro e attrarre i talenti sono obiettivi che possono catalizzare gli attori del territorio attorno a una visione comune, condivisa e determinante per il futuro e l’eccellenza della Romagna», conclude Iacovone. E il sold out della terza edizione del Forum «è la conferma della forza di questo evento – conclude Lorenzo Tersi, consigliere di Cesena Fiera con delega a Fattore R, evento organizzato assieme a EY, Bper Banca e Confindustria Romagna e Forlì Cesena – in un momento di confronto a più livelli per tutta la Romagna e dove sono proprio i giovani il tema chiave per il suo futuro».