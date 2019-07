Romania, il regno della flat tax cerca italiani e compra imprese in Veneto dagli inviati Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

È la Romania che ora importa cervelli italiani

BUCAREST. Venticinque anni dopo lo sbarco in massa degli imprenditori italiani in Romania, il viaggio non è più di sola andata. C'è chi da Timisoara compra imprese in Italia, come Aldo Roccon, uno dei primi veneti arrivati qui nel 1994. C'è chi vorrebbe assumere italiani per non andarsene dalla Romania ma non ne trova, come l'imprenditrice Valica Vaccari. E chi assiste all'arrivo di professionisti e laureati italiani in fuga dal Belpaese, come Giacomo Billi, sbarcato nel 2013 a Bucarest per aprire la sua impresa che oggi fattura più di 50 milioni di euro all'anno.

Un quadro sorprendente, se si pensa che solo 25 anni fa la Romania era un paese arretrato e da poco uscito dal giogo del comunismo.

L'ATTRATTIVITÀ Investimenti diretti esteri in Romania dal 2007 al 2018. Flussi in entrata in mln di euro e var. % annua (Fonte: Elaborazione ICE - Agenzia - Bucarest su dati BNR)

Shopping in Italia

«Adesso sto facendo shopping in Italia – racconta Roccon, titolare della Euroccoper, tra le principali aziende nella logistica doganale in Romania con 150 dipendenti e una ventina di depositi - . Non sono più gli italiani che vengono qui a comprare le aziende, almeno nel mio settore, ma sono io che vado in Italia a comprare qualche azienda. Sto per rilevarne una nel settore dei trasporti a Verona. Il titolare ha problemi di ricambio generazionale e grazie ai conti sani della Euroccoper e alla sua capitalizzazione, sono in grado di dare continuità a un'impresa italiana che altrimenti potrebbe morire, anche se è sana».



L'ingresso della Romania nell'Unione europea del 2007, l'arrivo dei fondi Ue e le politiche fiscali dei governi che si sono succeduti hanno cambiato profondamente il volto agli investimenti imprenditoriali provenienti dall'estero. Finendo per trasformare anche quelli degli italiani, concentrati all'inizio quasi esclusivamente in delocalizzazioni nel settore manifatturiero, soprattutto nel tessile e nel calzaturiero.



Oggi il tessuto imprenditoriale italiano in Romania è distribuito tra l'industria estrattive (39,5% del totale), energia elettrica, termina, gas e acqua (29,9%), intermediazione finanziaria e assicurazioni (8,4%), transazioni immobiliari (7,6%), a cui seguono agricoltura, costruzioni e commercio con percentuali inferiori.