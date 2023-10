Rome Technopole, dal Comune via libera alla concessione delle aree per la sede

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Roma Capitale ha concesso il diritto di superficie per circa 7.500 mq alla Fondazione Rome Technopole per la realizzazione della sede del polo tecnologico (primo lotto). Il provvedimento per la concessione è stato presentato questa mattina dal Sindaco Roberto Gualtieri, dalla rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni, dalla vicepresidente Regione Lazio Roberta Angelilli, dal vice presidente Unindustria Alessandro Francolini e dagli assessori all’Urbanistica, Maurizio Veloccia e al Patrimonio, Tobia Zevi. La concessione, che approvata oggi con una delibera di Giunta da sottoporre al voto dell’Assemblea capitolina, costituisce il primo passo per la realizzazione del Rome Technopole.

Innovazione

Rome Technopole riunisce le 7 principali università con sede nel Lazio, i 4 maggiori enti pubblici di ricerca, Unindustria, Regione Lazio, Comune di Roma, le Camere di Commercio di Roma, Latina-Frosinone, Rieti-Viterbo, altri enti pubblici, oltre 20 gruppi industriali e imprese. Si tratta di una sorta di Politecnico made in Rome, un ecosistema di innovazione finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR a carattere regionale che alimenterà la filiera di ricerca, formazione, l’innovazione nell’ambito delle tre aree di interesse strategico per il Lazio: transizione energetica, transizione digitale, salute e biopharma.

Loading...

La Fondazione

L’8 giugno 2022, con la sottoscrizione da parte degli enti fondatori, è stata costituita la Fondazione Rome Technopole che rappresenta lo strumento operativo nella realizzazione del progetto Rome Technopole, di cui Sapienza è soggetto pubblico proponente. La rettrice Polimeni è stata nominata Presidente della Fondazione, come previsto dallo Statuto, mentre il presidente di Unindustria Angelo Camilli è il vicepresidente.

La convenzione

La concessione degli spazi da parte del Comune per la realizzazione della sede di Rome Technopole è a titolo non oneroso, avrà una durata di 99 anni a partire dalla sottoscrizione dell’apposita convenzione ed è il contributo di Roma alla Fondazione, in qualità di fondatore promotore.

A Pietralata

La superficie ceduta è situata nel quadrante di Pietralata, nell’ambito del Piano Particolareggiato SDO. L’area è stata scelta sia per la corrispondenza delle funzioni del Rome Technopole con quelle previste nello SDO (tra cui ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e alta formazione universitaria) e sia per la rilevanza che l’intervento assume per l’intero quadrante.